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КНДР подвергла критике план США отправить атомную подлодку к полуострову

КНДР подвергла критике план США отправить атомную подлодку к полуострову - РИА Новости, 10.07.2023

КНДР подвергла критике план США отправить атомную подлодку к полуострову

План США об отправке стратегической атомной подводной лодки с ядерным оружием на борту к Корейскому полуострову является "откровенным ядерным шантажом" и... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T03:46

2023-07-10T03:46

2023-07-10T03:46

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сша

корейский полуостров

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юн сок ель

джо байден

кндр (северная корея)

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ТОКИО, 10 июл – РИА Новости. План США об отправке стратегической атомной подводной лодки с ядерным оружием на борту к Корейскому полуострову является "откровенным ядерным шантажом" и подводит ситуацию в регионе "еще ближе к порогу кризиса ядерного столкновения", говорится в распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) заявлении представителя северокорейского министерства обороны. На прошлой неделе замкомандующего американским контингентом в Южной Корее Скотт Плеус заявил, то США в ближайшее время направят к берегам Южной Кореи атомную подводную лодку с баллистическими ракетами на борту, при этом южнокорейское агентство Ренхап утверждало, что подводная лодка будет оснащена ядерным оружием. "Размещение американской стратегической атомной подлодки с ядерной боеголовкой на Корейском полуострове означает, что впервые после 1981 года стратегическое ядерное вооружение США появится в районе Корейского полуострова. Это весьма опасная реальность, приводящая военную напряженность в регионе к более тревожной черте и заставляющая считать действительностью даже наихудшую ситуацию – кризис ядерного столкновения", - отмечается в сообщении ЦТАК. В заявлении оборонного ведомства КНДР также подчеркивается, что "из-за провокационных военных действий США ситуация в регионе Корейского полуострова явно подходит еще ближе к порогу кризиса ядерного столкновения", а "попытки США перебросить свое стратегическое ядерное вооружение в регион Корейского полуострова являются самым откровенным ядерным шантажом в отношении КНДР и ее окружающих государств, а также серьезной угрозой и вызову миру и безопасности в регионе и мире". "Все факты без малейших сомнений самым явным образом объясняют, кто является провокатором, кто сдерживает себя и кто кому угрожает на Корейском полуострове… Масштабное перебрасывание воздушных разведывательных средств на Корейский полуостров, где существует постоянная вероятность военного столкновения, открытое проведение шпионажа военного времени на зашкаливающем уровне являются очевидным шантажом суверенитета нашей республики и серьезной провокацией, приводящей ситуацию в регионе в необратимое катастрофическое положение", - говорится в сообщении. Представители северокорейского минобороны в заявлении также призвали США немедленно прекратить все провокационные действия и вынесли "строгое предупреждение" относительно любых угрожающих действий, напомнив, что вся ответственность за эскалацию ситуации будет лежать на США. Кроме этого, они напомнили про сбитые в 1969 году американский самолет-разведчик "EC-121" и военный вертолет в 1994 году, не исключив возможности уничтожения разведывательных самолетов ВВС США в случае приближения к воздушному пространству КНДР. В июне атомная подводная лодка USS Michigan прибыла на Корейский полуостров на следующий день после пуска КНДР двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского (Восточного) моря. Это первый случай с октября 2017 года, когда США отправили подлодку такого класса в Южную Корею. Лидеры США и Южной Кореи по итогам саммита в апреле приняли Вашингтонскую декларацию, предполагающую создание консультативной группы по вопросам в ядерной сфере для укрепления расширенного сдерживания, разработки конкретных планов его применения, обсуждения ядерного и стратегического планирования и реагирования на угрозы режиму нераспространения со стороны Северной Кореи. Стороны подтвердили приверженность укреплению отношений между двумя странами в сфере совместной обороны. Южная Корея также заручилась обещанием США оперативно задействовать "всю силу альянса", включая атомное оружие, в случае ядерного нападения со стороны КНДР. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель также заявил, что США будут в "постоянном и рутинном" порядке размещать стратегические вооружения на Корейском полуострове, а президент США Джо Байден подтвердил, что в порты Южной Кореи периодически будут заходить американские атомные подлодки.

https://ria.ru/20230626/kndr-1880384240.html

https://ria.ru/20230619/kndr-1879110569.html

https://ria.ru/20230526/kitay-1874299861.html

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в мире, сша, корейский полуостров, южная корея, юн сок ель, джо байден, кндр (северная корея)