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В южной части Хабаровска выпало около половины месячной нормы осадков
В южной части Хабаровска выпало около половины месячной нормы осадков - РИА Новости, 10.07.2023
В южной части Хабаровска выпало около половины месячной нормы осадков
Примерно половина месячной нормы осадков выпала в понедельник в южной части Хабаровска, сообщил РИА Новости представитель ФБГУ "Дальневосточное УГМС". РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T11:10
2023-07-10T11:10
2023-07-10T11:10
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Примерно половина месячной нормы осадков выпала в понедельник в южной части Хабаровска, сообщил РИА Новости представитель ФБГУ "Дальневосточное УГМС". В соцсетях в понедельник местные жители публикуют видео с подтопленными дорогами. Также показывают кадры из торгового центра "Южный парк", там пол залит водой, по лестнице внутри здания бежит бурный поток. "В южной части города прошли сильные и очень сильные осадки, до 50 миллиметров и более. Это примерно половина месячной нормы. В других частях города дождь был не такой сильный", - сказал собеседник. Он отметил, что подсчитать общее количество выпавших в Хабаровске осадков будет возможно только к вечеру понедельника. Как рассказал РИА Новости представитель мэрии, в южной части города отмечаются подтопления, местами не справляется ливневая канализация, в том числе у ТЦ "Южный парк". "Специалисты управления дорог отправились на самые проблемные участки. В целом ничего катастрофического нет", - отметил собеседник.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровск, погода, общество
Хабаровск, Погода, Общество
В южной части Хабаровска выпало около половины месячной нормы осадков
Около половины месячной нормы, до 50 миллиметров осадков выпало в южной части Хабаровска
ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Примерно половина месячной нормы осадков выпала в понедельник в южной части Хабаровска, сообщил РИА Новости представитель ФБГУ "Дальневосточное УГМС".
В соцсетях в понедельник местные жители публикуют видео с подтопленными дорогами. Также показывают кадры из торгового центра "Южный парк", там пол залит водой, по лестнице внутри здания бежит бурный поток.
"В южной части города прошли сильные и очень сильные осадки, до 50 миллиметров и более. Это примерно половина месячной нормы. В других частях города дождь был не такой сильный", - сказал собеседник.
Он отметил, что подсчитать общее количество выпавших в Хабаровске осадков будет возможно только к вечеру понедельника.
Как рассказал РИА Новости представитель мэрии, в южной части города отмечаются подтопления, местами не справляется ливневая канализация, в том числе у ТЦ "Южный парк". "Специалисты управления дорог отправились на самые проблемные участки. В целом ничего катастрофического нет", - отметил собеседник.