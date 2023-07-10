https://ria.ru/20230710/khabarovsk-1883210563.html

В южной части Хабаровска выпало около половины месячной нормы осадков

В южной части Хабаровска выпало около половины месячной нормы осадков - РИА Новости, 10.07.2023

В южной части Хабаровска выпало около половины месячной нормы осадков

Примерно половина месячной нормы осадков выпала в понедельник в южной части Хабаровска, сообщил РИА Новости представитель ФБГУ "Дальневосточное УГМС". РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T11:10

2023-07-10T11:10

2023-07-10T11:10

хабаровск

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ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Примерно половина месячной нормы осадков выпала в понедельник в южной части Хабаровска, сообщил РИА Новости представитель ФБГУ "Дальневосточное УГМС". В соцсетях в понедельник местные жители публикуют видео с подтопленными дорогами. Также показывают кадры из торгового центра "Южный парк", там пол залит водой, по лестнице внутри здания бежит бурный поток. "В южной части города прошли сильные и очень сильные осадки, до 50 миллиметров и более. Это примерно половина месячной нормы. В других частях города дождь был не такой сильный", - сказал собеседник. Он отметил, что подсчитать общее количество выпавших в Хабаровске осадков будет возможно только к вечеру понедельника. Как рассказал РИА Новости представитель мэрии, в южной части города отмечаются подтопления, местами не справляется ливневая канализация, в том числе у ТЦ "Южный парк". "Специалисты управления дорог отправились на самые проблемные участки. В целом ничего катастрофического нет", - отметил собеседник.

хабаровск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

хабаровск, погода, общество