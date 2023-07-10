https://ria.ru/20230710/garantii-1883228253.html

МСП Банк предоставил 1,7 млрд рублей гарантий на строительство новых школ

МСП Банк предоставил 1,7 млрд рублей гарантий на строительство новых школ - РИА Новости, 10.07.2023

МСП Банк предоставил 1,7 млрд рублей гарантий на строительство новых школ

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, за полтора года выдал банковские гарантии на строительство школ на сумму 1,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T12:39

2023-07-10T12:39

2023-07-10T12:39

александр исаевич

мсп банк

корпорация мсп

андрей белоусов

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, за полтора года выдал банковские гарантии на строительство школ на сумму 1,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации. При поддержке банка в различных регионах страны, в том числе в моногородах, возводятся и реконструируются 40 школ. Общий объем инвестиций в проекты — порядка 16,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении. "Более активное привлечение бизнеса в проекты по строительству школ решает злободневные проблемы: недостаток учебных заведений и износ существующей инфраструктуры. При этом развитие государственных инструментов поддержки позволяет компаниям МСП все чаще идти в реализацию социально значимых проектов", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба банка. Уточняется, что при поддержке МСП Банка современные школы появятся в Республике Крым, в СКФО (Ингушетия, Кабардино-Балкария), в ДФО (Амурская область, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), в Башкортостане, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской, Свердловской, Челябинской, Мурманской, Оренбургской, Воронежской областях, в Красноярском крае, Республике Мордовия. "При строительстве школ наличие банковской гарантии является обязательным условиям для заключения контракта в рамках ФЗ №44. Таким образом компания допускается до тендера на строительство образовательного учреждения и берет на себя ответственность за качество реализации проекта", - прокомментировал председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк. МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", исполнение которого курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230703/msp-1881871255.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр исаевич, мсп банк, корпорация мсп, андрей белоусов