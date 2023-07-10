МСП Банк предоставил 1,7 млрд рублей гарантий на строительство новых школ
© Фото предоставлено пресс-службой МСП БанкаТабличка на здании МСП Банка
© Фото предоставлено пресс-службой МСП Банка
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, за полтора года выдал банковские гарантии на строительство школ на сумму 1,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.
При поддержке банка в различных регионах страны, в том числе в моногородах, возводятся и реконструируются 40 школ. Общий объем инвестиций в проекты — порядка 16,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении.
"Более активное привлечение бизнеса в проекты по строительству школ решает злободневные проблемы: недостаток учебных заведений и износ существующей инфраструктуры. При этом развитие государственных инструментов поддержки позволяет компаниям МСП все чаще идти в реализацию социально значимых проектов", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба банка.
Уточняется, что при поддержке МСП Банка современные школы появятся в Республике Крым, в СКФО (Ингушетия, Кабардино-Балкария), в ДФО (Амурская область, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), в Башкортостане, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской, Свердловской, Челябинской, Мурманской, Оренбургской, Воронежской областях, в Красноярском крае, Республике Мордовия.
"При строительстве школ наличие банковской гарантии является обязательным условиям для заключения контракта в рамках ФЗ №44. Таким образом компания допускается до тендера на строительство образовательного учреждения и берет на себя ответственность за качество реализации проекта", - прокомментировал председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк.
МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", исполнение которого курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.