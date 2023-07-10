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Представитель "России сегодня" в ФРГ ждет справедливого суда над нападавшим - РИА Новости, 10.07.2023
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18:52 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/frg-1883371751.html
Представитель "России сегодня" в ФРГ ждет справедливого суда над нападавшим
Представитель "России сегодня" в ФРГ ждет справедливого суда над нападавшим - РИА Новости, 10.07.2023
Представитель "России сегодня" в ФРГ ждет справедливого суда над нападавшим
После того, как прокуратура Германии квалифицировала поджог здания, где работают российские корреспонденты РИА Новости в Берлине, как покушение на убийство,... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T18:52
2023-07-10T18:52
в мире
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германия
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БЕРЛИН, 10 июл - РИА Новости. После того, как прокуратура Германии квалифицировала поджог здания, где работают российские корреспонденты РИА Новости в Берлине, как покушение на убийство, руководитель представительства медиагруппы "Россия сегодня" в ФРГ Сергей Феоктистов выразил надежду на справедливый приговор обвиняемому. В понедельник генеральная прокуратура Берлина сообщила о предъявлении обвинения в покушении на убийство и попытке поджога гражданину России, который в мае 2022 года установил самодельное зажигательно-взрывное устройство в слуховом окне здания, где живут и работают корреспонденты РИА Новости. "Хочу выразить благодарность правоохранительной системе Германии за проведенное расследование. Буквально пару месяцев назад в прессе появилась информация о том, что подозреваемый задержан. Сейчас ему уже предъявлено официальное обвинение. Говорить пока о чём-то рано, ждем суда и надеемся на вынесение справедливого решения", – сообщил Феоктистов РИА Новости. Он напомнил, что корреспондентам удалось по нескольким признакам установить, что обвиняемым вероятнее всего является россиянин Дмитрий Баграш, в прошлом неоднократно проводивший антироссийские акции в Берлине. "Самое обидное лично для меня, что обвиняемый оказался гражданином России. Это довольно тревожная ситуация. Попытку покушения на журналистов в искаженной логике и в текущей ситуации я бы еще мог понять. Но покушение на двух малолетних детей, проживавших в том же доме, объяснить и тем более понять никак нельзя", – подчеркнул он. Здание, где проживают журналисты РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению в мае прошлого года. Одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише нашли канистру с проводами. Полиция эвакуировала жильцов, саперы обезвредили устройство. Полиция ФРГ по инциденту начала расследование, привлечены были прокуратура Берлина и отдел госбезопасности.
https://ria.ru/20230710/obvineniya-1883300306.html
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96
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60
353
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в мире, россия, германия
В мире, Россия, Германия
Представитель "России сегодня" в ФРГ ждет справедливого суда над нападавшим

Представитель Феоктистов ждет справедливого суда после нападения на офис РИА Новости в ФРГ

© РИА НовостиСаперы на месте обнаружения подозрительного предмета рядом с домом в Берлине, где живут журналисты РИА Новости. Кадр видео
Саперы на месте обнаружения подозрительного предмета рядом с домом в Берлине, где живут журналисты РИА Новости. Кадр видео
© РИА Новости
Саперы на месте обнаружения подозрительного предмета рядом с домом в Берлине, где живут журналисты РИА Новости. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 10 июл - РИА Новости. После того, как прокуратура Германии квалифицировала поджог здания, где работают российские корреспонденты РИА Новости в Берлине, как покушение на убийство, руководитель представительства медиагруппы "Россия сегодня" в ФРГ Сергей Феоктистов выразил надежду на справедливый приговор обвиняемому.
В понедельник генеральная прокуратура Берлина сообщила о предъявлении обвинения в покушении на убийство и попытке поджога гражданину России, который в мае 2022 года установил самодельное зажигательно-взрывное устройство в слуховом окне здания, где живут и работают корреспонденты РИА Новости.
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"Хочу выразить благодарность правоохранительной системе Германии за проведенное расследование. Буквально пару месяцев назад в прессе появилась информация о том, что подозреваемый задержан. Сейчас ему уже предъявлено официальное обвинение. Говорить пока о чём-то рано, ждем суда и надеемся на вынесение справедливого решения", – сообщил Феоктистов РИА Новости. Он напомнил, что корреспондентам удалось по нескольким признакам установить, что обвиняемым вероятнее всего является россиянин Дмитрий Баграш, в прошлом неоднократно проводивший антироссийские акции в Берлине.
"Самое обидное лично для меня, что обвиняемый оказался гражданином России. Это довольно тревожная ситуация. Попытку покушения на журналистов в искаженной логике и в текущей ситуации я бы еще мог понять. Но покушение на двух малолетних детей, проживавших в том же доме, объяснить и тем более понять никак нельзя", – подчеркнул он.
Здание, где проживают журналисты РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению в мае прошлого года. Одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише нашли канистру с проводами. Полиция эвакуировала жильцов, саперы обезвредили устройство. Полиция ФРГ по инциденту начала расследование, привлечены были прокуратура Берлина и отдел госбезопасности.
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