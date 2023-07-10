Опубликована расширенная программа форума будущих технологий
Здание Центра международной торговли. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Организаторы форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" представили расширенную деловую программу форума, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
Форум проходит в Москве с 9 по 14 июля. Он открывает серию ежегодных мероприятий, посвященных обсуждению перспективных направлений технологического развития страны. Старт форуму дала закрытая международная научная конференция ICQT-2023 9-12 июля. Открытые дни программы – 13-14 июля.
По данным пресс-службы, деловая программа форума будет состоять из четырех основных тематических частей. Тема синергии науки и технологий станет главной в сессиях блока "Наука и технологии: обеспечение суверенитета и развития", в который вошли дискуссии: "Технологический суверенитет и место России в международной науке: противоречие или синергия?", "Как и что двигает науку? Инструменты нефинансовой государственной поддержки", "Помочь или не мешать? Государственное регулирование науки", "Доверенная среда как основа цифровой экономики", "Как объединять таланты? Найти, развить и сохранить".
В блок "Какими будут технологии завтрашнего дня" вошли сессии: "Закон Мура: есть ли будущее у транзисторной микроэлектроники?", "Квантовое превосходство: в поисках практического применения", "Квантовый интернет: можно ли создать квантовый суперкомпьютер? Останется ли место для искусственного интеллекта?", "Квантовые коммуникации: от НИР до технологического бизнеса".
"Именно квантовые технологии могут стать основой нового технологического уклада. В рамках Форума ведущие эксперты обсудят перспективные области внедрения и влияние новых технологий на жизнь людей. Одними из основных ключевых вопросов станут новые модели международного взаимодействия и роль российской науки. Уверен, что форум послужит основой для конструктивного научного диалога "без границ" и зарождения множества деловых партнерств", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.
В числе дополнительных мероприятий форума: сессия ВЦИОМ "Образ будущего: общественное мнение о высоких технологиях", открытое заседание управляющего комитета по реализации дорожной карты развития высокотехнологичной области "Квантовые коммуникации" и пресс-конференция, посвященная учреждению Национальной премии в области будущих технологий "Вызов".