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Опубликована расширенная программа форума будущих технологий - РИА Новости, 10.07.2023
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15:04 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/forum-1883289839.html
Опубликована расширенная программа форума будущих технологий
Опубликована расширенная программа форума будущих технологий - РИА Новости, 10.07.2023
Опубликована расширенная программа форума будущих технологий
Организаторы форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" представили расширенную деловую программу форума, сообщает пресс-служба фонда... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T15:04
2023-07-10T15:04
фонд "росконгресс"
"фонд "росконгресс"
технологии
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Организаторы форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" представили расширенную деловую программу форума, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Форум проходит в Москве с 9 по 14 июля. Он открывает серию ежегодных мероприятий, посвященных обсуждению перспективных направлений технологического развития страны. Старт форуму дала закрытая международная научная конференция ICQT-2023 9-12 июля. Открытые дни программы – 13-14 июля. По данным пресс-службы, деловая программа форума будет состоять из четырех основных тематических частей. Тема синергии науки и технологий станет главной в сессиях блока "Наука и технологии: обеспечение суверенитета и развития", в который вошли дискуссии: "Технологический суверенитет и место России в международной науке: противоречие или синергия?", "Как и что двигает науку? Инструменты нефинансовой государственной поддержки", "Помочь или не мешать? Государственное регулирование науки", "Доверенная среда как основа цифровой экономики", "Как объединять таланты? Найти, развить и сохранить". В блок "Какими будут технологии завтрашнего дня" вошли сессии: "Закон Мура: есть ли будущее у транзисторной микроэлектроники?", "Квантовое превосходство: в поисках практического применения", "Квантовый интернет: можно ли создать квантовый суперкомпьютер? Останется ли место для искусственного интеллекта?", "Квантовые коммуникации: от НИР до технологического бизнеса". "Именно квантовые технологии могут стать основой нового технологического уклада. В рамках Форума ведущие эксперты обсудят перспективные области внедрения и влияние новых технологий на жизнь людей. Одними из основных ключевых вопросов станут новые модели международного взаимодействия и роль российской науки. Уверен, что форум послужит основой для конструктивного научного диалога "без границ" и зарождения множества деловых партнерств", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко. В числе дополнительных мероприятий форума: сессия ВЦИОМ "Образ будущего: общественное мнение о высоких технологиях", открытое заседание управляющего комитета по реализации дорожной карты развития высокотехнологичной области "Квантовые коммуникации" и пресс-конференция, посвященная учреждению Национальной премии в области будущих технологий "Вызов".
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фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс", технологии, дмитрий чернышенко
Фонд "Росконгресс", "Фонд "Росконгресс", Технологии, Дмитрий Чернышенко

Опубликована расширенная программа форума будущих технологий

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание Центра международной торговли
Здание Центра международной торговли - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание Центра международной торговли. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Организаторы форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" представили расширенную деловую программу форума, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
Форум проходит в Москве с 9 по 14 июля. Он открывает серию ежегодных мероприятий, посвященных обсуждению перспективных направлений технологического развития страны. Старт форуму дала закрытая международная научная конференция ICQT-2023 9-12 июля. Открытые дни программы – 13-14 июля.
По данным пресс-службы, деловая программа форума будет состоять из четырех основных тематических частей. Тема синергии науки и технологий станет главной в сессиях блока "Наука и технологии: обеспечение суверенитета и развития", в который вошли дискуссии: "Технологический суверенитет и место России в международной науке: противоречие или синергия?", "Как и что двигает науку? Инструменты нефинансовой государственной поддержки", "Помочь или не мешать? Государственное регулирование науки", "Доверенная среда как основа цифровой экономики", "Как объединять таланты? Найти, развить и сохранить".
В блок "Какими будут технологии завтрашнего дня" вошли сессии: "Закон Мура: есть ли будущее у транзисторной микроэлектроники?", "Квантовое превосходство: в поисках практического применения", "Квантовый интернет: можно ли создать квантовый суперкомпьютер? Останется ли место для искусственного интеллекта?", "Квантовые коммуникации: от НИР до технологического бизнеса".
Форум будущих технологий Вычисления и связь. Квантовый мир
Ключевые сферы внедрения квантовых технологий обсудят на форуме в Москве
30 июня, 12:32
"Именно квантовые технологии могут стать основой нового технологического уклада. В рамках Форума ведущие эксперты обсудят перспективные области внедрения и влияние новых технологий на жизнь людей. Одними из основных ключевых вопросов станут новые модели международного взаимодействия и роль российской науки. Уверен, что форум послужит основой для конструктивного научного диалога "без границ" и зарождения множества деловых партнерств", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.
В числе дополнительных мероприятий форума: сессия ВЦИОМ "Образ будущего: общественное мнение о высоких технологиях", открытое заседание управляющего комитета по реализации дорожной карты развития высокотехнологичной области "Квантовые коммуникации" и пресс-конференция, посвященная учреждению Национальной премии в области будущих технологий "Вызов".
 
Фонд "Росконгресс""Фонд "Росконгресс"ТехнологииДмитрий Чернышенко
 
 
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