https://ria.ru/20230710/forum-1883289839.html

Опубликована расширенная программа форума будущих технологий

Опубликована расширенная программа форума будущих технологий - РИА Новости, 10.07.2023

Опубликована расширенная программа форума будущих технологий

Организаторы форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" представили расширенную деловую программу форума, сообщает пресс-служба фонда... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T15:04

2023-07-10T15:04

2023-07-10T15:04

фонд "росконгресс"

"фонд "росконгресс"

технологии

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Организаторы форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" представили расширенную деловую программу форума, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Форум проходит в Москве с 9 по 14 июля. Он открывает серию ежегодных мероприятий, посвященных обсуждению перспективных направлений технологического развития страны. Старт форуму дала закрытая международная научная конференция ICQT-2023 9-12 июля. Открытые дни программы – 13-14 июля. По данным пресс-службы, деловая программа форума будет состоять из четырех основных тематических частей. Тема синергии науки и технологий станет главной в сессиях блока "Наука и технологии: обеспечение суверенитета и развития", в который вошли дискуссии: "Технологический суверенитет и место России в международной науке: противоречие или синергия?", "Как и что двигает науку? Инструменты нефинансовой государственной поддержки", "Помочь или не мешать? Государственное регулирование науки", "Доверенная среда как основа цифровой экономики", "Как объединять таланты? Найти, развить и сохранить". В блок "Какими будут технологии завтрашнего дня" вошли сессии: "Закон Мура: есть ли будущее у транзисторной микроэлектроники?", "Квантовое превосходство: в поисках практического применения", "Квантовый интернет: можно ли создать квантовый суперкомпьютер? Останется ли место для искусственного интеллекта?", "Квантовые коммуникации: от НИР до технологического бизнеса". "Именно квантовые технологии могут стать основой нового технологического уклада. В рамках Форума ведущие эксперты обсудят перспективные области внедрения и влияние новых технологий на жизнь людей. Одними из основных ключевых вопросов станут новые модели международного взаимодействия и роль российской науки. Уверен, что форум послужит основой для конструктивного научного диалога "без границ" и зарождения множества деловых партнерств", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко. В числе дополнительных мероприятий форума: сессия ВЦИОМ "Образ будущего: общественное мнение о высоких технологиях", открытое заседание управляющего комитета по реализации дорожной карты развития высокотехнологичной области "Квантовые коммуникации" и пресс-конференция, посвященная учреждению Национальной премии в области будущих технологий "Вызов".

https://ria.ru/20230630/tekhnologii-1881420533.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс", технологии, дмитрий чернышенко