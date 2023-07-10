https://ria.ru/20230710/finlyandiya-1883162186.html
Финляндия ужесточила ограничения на въезд для граждан России
Финляндия ужесточила ограничения на въезд для граждан России - РИА Новости, 10.07.2023
Финляндия ужесточила ограничения на въезд для граждан России
Хельсинки ужесточил правила въезда в страну российским бизнесменам, абитуриентам и владельцам недвижимости, сообщает МИД Финляндии. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T00:41
2023-07-10T00:41
2023-07-10T05:47
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 июл — РИА Новости. Хельсинки ужесточил правила въезда в страну российским бизнесменам, абитуриентам и владельцам недвижимости, сообщает МИД Финляндии."Будут ужесточены ограничения для деловых путешественников, владельцев недвижимости и студентов… Новые ограничения вступят в силу 10 июля 2023 года в 00:00 и будут действовать до дальнейшего уведомления", — уточнили во внешнеполитическом ведомстве.При этом бизнес-путешественникам, которых пропустят через границу, не позволят осуществить транзит в другие страны. Кроме того, добавили в министерстве, им придется указать причину, почему их личное присутствие в Финляндии необходимо.Также обосновать необходимость посещения страны потребуют и от владельцев недвижимости.Помимо этого, студентам позволят участвовать в образовательных программах для получения степени или квалификации или же обучение в рамках получения квалификации, например, по обмену. Ограничения исключают, в частности, посещение курсов.
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финляндия, россия, в мире
Финляндия, Россия, В мире
Финляндия ужесточила ограничения на въезд для граждан России
МИД Финляндии: Хельсинки ужесточают ограничения на въезд для граждан России
ХЕЛЬСИНКИ, 10 июл — РИА Новости. Хельсинки ужесточил правила въезда в страну российским бизнесменам, абитуриентам и владельцам недвижимости, сообщает МИД Финляндии.
"Будут ужесточены ограничения для деловых путешественников, владельцев недвижимости и студентов… Новые ограничения вступят в силу 10 июля 2023 года в 00:00 и будут действовать до дальнейшего уведомления", — уточнили во внешнеполитическом ведомстве.
При этом бизнес-путешественникам, которых пропустят через границу, не позволят осуществить транзит в другие страны. Кроме того, добавили в министерстве, им придется указать причину, почему их личное присутствие в Финляндии необходимо.
Также обосновать необходимость посещения страны потребуют и от владельцев недвижимости.
Помимо этого, студентам позволят участвовать в образовательных программах для получения степени или квалификации или же обучение в рамках получения квалификации, например, по обмену. Ограничения исключают, в частности, посещение курсов.
В Финляндии заявили о странной российской угрозе