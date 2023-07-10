Ленобласть вошла в ТОП-20 регионов с эффективной реализацией промполитики
© Фото : Комитет по печати Ленинградской областиСтенд Ленинградской области на международной промышленной выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге
Стенд Ленинградской области на международной промышленной выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Ленинградская область вошла в ТОП-20 рейтинга регионов России с наиболее эффективной реализацией промышленной политики министерства промышленности и торговли РФ, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Объявление результатов состоялось в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге, где принимает участие делегация Ленинградской области и восьми региональных предприятий из различных сфер - от разработчика промышленных систем машинного зрения до производителя медицинских изделий. По словам собеседника агентства, такого результата удалось достичь благодаря эффективному взаимодействию органов исполнительной власти с федеральными структурами, региональным мерам поддержки деловой активности, молодежной политики, промышленного туризма и уровню цифровой трансформации.
"Мы очень старались быть эффективными партнерами для бизнеса в этот непростой период – быстро реагировали на запросы, добивались того, что потребности нашего бизнеса учитывали в федеральном регулировании, и рады тому, что наши усилия были по достоинству оценены Минпромторгом России в рамках рейтинга. В этом году мы впервые реализовали ряд новых инициатив. Например, стали обучать студентов колледжей технологиям бережливого производства. После этого за молодыми кадрами выстраивается очередь", - прокомментировал результаты рейтинга заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.