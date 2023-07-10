Рейтинг@Mail.ru
Ленобласть вошла в ТОП-20 регионов с эффективной реализацией промполитики - РИА Новости, 10.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
 
18:18 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/effektivnost-1883363319.html
Ленобласть вошла в ТОП-20 регионов с эффективной реализацией промполитики
Ленобласть вошла в ТОП-20 регионов с эффективной реализацией промполитики - РИА Новости, 10.07.2023
Ленобласть вошла в ТОП-20 регионов с эффективной реализацией промполитики
Ленинградская область вошла в ТОП-20 рейтинга регионов России с наиболее эффективной реализацией промышленной политики министерства промышленности и торговли... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T18:18
2023-07-10T18:18
ленинградская область
ленинградская область
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
иннопром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883364020_0:39:738:454_1920x0_80_0_0_4706283e932d73aa2b86a1c7747f48a3.png
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Ленинградская область вошла в ТОП-20 рейтинга регионов России с наиболее эффективной реализацией промышленной политики министерства промышленности и торговли РФ, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. Объявление результатов состоялось в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге, где принимает участие делегация Ленинградской области и восьми региональных предприятий из различных сфер - от разработчика промышленных систем машинного зрения до производителя медицинских изделий. По словам собеседника агентства, такого результата удалось достичь благодаря эффективному взаимодействию органов исполнительной власти с федеральными структурами, региональным мерам поддержки деловой активности, молодежной политики, промышленного туризма и уровню цифровой трансформации. "Мы очень старались быть эффективными партнерами для бизнеса в этот непростой период – быстро реагировали на запросы, добивались того, что потребности нашего бизнеса учитывали в федеральном регулировании, и рады тому, что наши усилия были по достоинству оценены Минпромторгом России в рамках рейтинга. В этом году мы впервые реализовали ряд новых инициатив. Например, стали обучать студентов колледжей технологиям бережливого производства. После этого за молодыми кадрами выстраивается очередь", - прокомментировал результаты рейтинга заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.
https://ria.ru/20230703/promyshlennost-1881970681.html
ленинградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883364020_42:0:698:492_1920x0_80_0_0_a10009a60eb711d28afc8a9f8d83b012.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), иннопром
Ленинградская область , Ленинградская область, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Иннопром

Ленобласть вошла в ТОП-20 регионов с эффективной реализацией промполитики

© Фото : Комитет по печати Ленинградской областиСтенд Ленинградской области на международной промышленной выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге
Стенд Ленинградской области на международной промышленной выставке Иннопром-2023 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Фото : Комитет по печати Ленинградской области
Стенд Ленинградской области на международной промышленной выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Ленинградская область вошла в ТОП-20 рейтинга регионов России с наиболее эффективной реализацией промышленной политики министерства промышленности и торговли РФ, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Объявление результатов состоялось в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге, где принимает участие делегация Ленинградской области и восьми региональных предприятий из различных сфер - от разработчика промышленных систем машинного зрения до производителя медицинских изделий. По словам собеседника агентства, такого результата удалось достичь благодаря эффективному взаимодействию органов исполнительной власти с федеральными структурами, региональным мерам поддержки деловой активности, молодежной политики, промышленного туризма и уровню цифровой трансформации.
"Мы очень старались быть эффективными партнерами для бизнеса в этот непростой период – быстро реагировали на запросы, добивались того, что потребности нашего бизнеса учитывали в федеральном регулировании, и рады тому, что наши усилия были по достоинству оценены Минпромторгом России в рамках рейтинга. В этом году мы впервые реализовали ряд новых инициатив. Например, стали обучать студентов колледжей технологиям бережливого производства. После этого за молодыми кадрами выстраивается очередь", - прокомментировал результаты рейтинга заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Дрозденко: промышленность Ленобласти демонстрирует уверенный рост
3 июля, 17:04
 
Ленинградская областьЛенинградская областьРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Иннопром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала