https://ria.ru/20230710/dorogi-1883346615.html

В Липецкой области в этом году дополнительно отремонтируют 60 км дорог

В Липецкой области в этом году дополнительно отремонтируют 60 км дорог - РИА Новости, 10.07.2023

В Липецкой области в этом году дополнительно отремонтируют 60 км дорог

Около 60 километров дорог будет отремонтировано в Липецкой области в этом году сверх плана; для этого из областного бюджета выделено почти 900 миллионов рублей, РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T17:20

2023-07-10T17:20

2023-07-10T17:20

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

липецкий район

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ЛИПЕЦК, 10 июл — РИА Новости. Около 60 километров дорог будет отремонтировано в Липецкой области в этом году сверх плана; для этого из областного бюджета выделено почти 900 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что в рамках нового контракта подрядчик отремонтирует участки трасс в Добринском, Данковском, Лев-Толстовском, Лебедянском, Тербунском, Усманском и Хлевенском районах. По словам Артамонова, также приведут в порядок дорогу через село Боринское Липецкого района, которая сильно пострадала из-за больших нагрузок во время капремонта участка федеральной магистрали на обходе села. "Качественные дороги – показатель социально-экономической стабильности и уровня развития территории в целом. Последние несколько лет в регионе большие средства направляются на ремонт и строительство трасс. Результаты заметны, и мы обязательно продолжим инвестировать в эту сферу и в дальнейшем", – отметил Артамонов. Он добавил, что всего в 2023 году в Липецкой области будет отремонтировано 364 километра региональных трасс, 15 километров сданы после капитального ремонта, а 6,5 километра дорог – после реконструкции.

https://ria.ru/20230619/doroga-1879143416.html

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, липецкий район