https://ria.ru/20230710/dorogi-1883346615.html
В Липецкой области в этом году дополнительно отремонтируют 60 км дорог
В Липецкой области в этом году дополнительно отремонтируют 60 км дорог - РИА Новости, 10.07.2023
В Липецкой области в этом году дополнительно отремонтируют 60 км дорог
Около 60 километров дорог будет отремонтировано в Липецкой области в этом году сверх плана; для этого из областного бюджета выделено почти 900 миллионов рублей, РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T17:20
2023-07-10T17:20
2023-07-10T17:20
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
липецкий район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879278198_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_f8e80e1bccafccba0020876d6f5c953c.jpg
ЛИПЕЦК, 10 июл — РИА Новости. Около 60 километров дорог будет отремонтировано в Липецкой области в этом году сверх плана; для этого из областного бюджета выделено почти 900 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что в рамках нового контракта подрядчик отремонтирует участки трасс в Добринском, Данковском, Лев-Толстовском, Лебедянском, Тербунском, Усманском и Хлевенском районах. По словам Артамонова, также приведут в порядок дорогу через село Боринское Липецкого района, которая сильно пострадала из-за больших нагрузок во время капремонта участка федеральной магистрали на обходе села. "Качественные дороги – показатель социально-экономической стабильности и уровня развития территории в целом. Последние несколько лет в регионе большие средства направляются на ремонт и строительство трасс. Результаты заметны, и мы обязательно продолжим инвестировать в эту сферу и в дальнейшем", – отметил Артамонов. Он добавил, что всего в 2023 году в Липецкой области будет отремонтировано 364 километра региональных трасс, 15 километров сданы после капитального ремонта, а 6,5 километра дорог – после реконструкции.
https://ria.ru/20230619/doroga-1879143416.html
липецкая область
липецкий район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879278198_177:0:1600:1067_1920x0_80_0_0_cfc019007b4461375b24371638b5af5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, липецкий район
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкий район
ЛИПЕЦК, 10 июл — РИА Новости. Около 60 километров дорог будет отремонтировано в Липецкой области в этом году сверх плана; для этого из областного бюджета выделено почти 900 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что в рамках нового контракта подрядчик отремонтирует участки трасс в Добринском, Данковском, Лев-Толстовском, Лебедянском, Тербунском, Усманском и Хлевенском районах.
По словам Артамонова, также приведут в порядок дорогу через село Боринское Липецкого района
, которая сильно пострадала из-за больших нагрузок во время капремонта участка федеральной магистрали на обходе села.
"Качественные дороги – показатель социально-экономической стабильности и уровня развития территории в целом. Последние несколько лет в регионе большие средства направляются на ремонт и строительство трасс. Результаты заметны, и мы обязательно продолжим инвестировать в эту сферу и в дальнейшем", – отметил Артамонов.
Он добавил, что всего в 2023 году в Липецкой области будет отремонтировано 364 километра региональных трасс, 15 километров сданы после капитального ремонта, а 6,5 километра дорог – после реконструкции.
В Липецкой области в 2023 году отремонтируют важную региональную дорогу