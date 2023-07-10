https://ria.ru/20230710/digoriya-1883217476.html
Путин обратился с приветствием к участникам молодежного форума "Дигория"
Путин обратился с приветствием к участникам молодежного форума "Дигория" - РИА Новости, 10.07.2023
Путин обратился с приветствием к участникам молодежного форума "Дигория"
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского форума молодых политологов и специалистов социально-гуманитарного профиля "Дигория" и... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T11:51
2023-07-10T11:51
2023-07-10T11:51
наука
общество
россия
владимир путин
сергей кириенко
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского форума молодых политологов и специалистов социально-гуманитарного профиля "Дигория" и заявил, что он стал авторитетной площадкой для диалога молодых ученых гуманитарной сферы. "Уважаемые друзья, приветствую вас на пятом Всероссийском молодежном форуме "Дигория". Ваши встречи стали уже традиционными, зарекомендовали себя авторитетной площадкой для конструктивного, плодотворного диалога молодых ученых, преподавателей и аспирантов в сфере гуманитарного знания - политологов и историков, социологов и психологов, представителей других специальностей", - зачитал приветствие Путина первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе открытия форума. Президент отметил, что участникам форума предстоит на экспертном уровне обсудить широкий круг проблем, "находящихся на острие общественного внимания", предложить свои подходы к решению задач развития страны и обменяться опытом с единомышленниками и получить поддержку для реализации проектов.
https://ria.ru/20230208/uchenye-1850592073.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, сергей кириенко
Наука, Общество, Россия, Владимир Путин, Сергей Кириенко
Путин обратился с приветствием к участникам молодежного форума "Дигория"
Путин назвал форум "Дигория" авторитетной площадкой для диалога молодых ученых