https://ria.ru/20230710/digoriya-1883217476.html

Путин обратился с приветствием к участникам молодежного форума "Дигория"

Путин обратился с приветствием к участникам молодежного форума "Дигория" - РИА Новости, 10.07.2023

Путин обратился с приветствием к участникам молодежного форума "Дигория"

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского форума молодых политологов и специалистов социально-гуманитарного профиля "Дигория" и... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T11:51

2023-07-10T11:51

2023-07-10T11:51

наука

общество

россия

владимир путин

сергей кириенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_dedce3fcc99214942647eea5d747d288.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского форума молодых политологов и специалистов социально-гуманитарного профиля "Дигория" и заявил, что он стал авторитетной площадкой для диалога молодых ученых гуманитарной сферы. "Уважаемые друзья, приветствую вас на пятом Всероссийском молодежном форуме "Дигория". Ваши встречи стали уже традиционными, зарекомендовали себя авторитетной площадкой для конструктивного, плодотворного диалога молодых ученых, преподавателей и аспирантов в сфере гуманитарного знания - политологов и историков, социологов и психологов, представителей других специальностей", - зачитал приветствие Путина первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе открытия форума. Президент отметил, что участникам форума предстоит на экспертном уровне обсудить широкий круг проблем, "находящихся на острие общественного внимания", предложить свои подходы к решению задач развития страны и обменяться опытом с единомышленниками и получить поддержку для реализации проектов.

https://ria.ru/20230208/uchenye-1850592073.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин, сергей кириенко