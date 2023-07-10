https://ria.ru/20230710/china-1883269140.html

Си Цзиньпин прокомментировал развитие отношений России и Китая

Си Цзиньпин прокомментировал развитие отношений России и Китая - РИА Новости, 10.07.2023

Си Цзиньпин прокомментировал развитие отношений России и Китая

Развитие отношений РФ и КНР является стратегическим выбором двух стран, основанным на интересах двух государств и их народов, заявил председатель КНР Си... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T14:28

2023-07-10T14:28

2023-07-10T14:28

китай

россия

си цзиньпин

валентина матвиенко

совет федерации рф

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ПЕКИН, 10 июл – РИА Новости. Развитие отношений РФ и КНР является стратегическим выбором двух стран, основанным на интересах двух государств и их народов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Пекине. "Развитие российско-российских отношений - это стратегический выбор, сделанный двумя странами, он основан на фундаментальных интересах этих стран и их народов", - сказал Си Цзиньпин.

https://ria.ru/20230710/china-1883266368.html

китай

россия

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Ольга Фомченкова

китай, россия, си цзиньпин, валентина матвиенко, совет федерации рф