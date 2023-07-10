https://ria.ru/20230710/china-1883269140.html
Си Цзиньпин прокомментировал развитие отношений России и Китая
Си Цзиньпин прокомментировал развитие отношений России и Китая - РИА Новости, 10.07.2023
Си Цзиньпин прокомментировал развитие отношений России и Китая
Развитие отношений РФ и КНР является стратегическим выбором двух стран, основанным на интересах двух государств и их народов, заявил председатель КНР Си... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:28
2023-07-10T14:28
2023-07-10T14:28
китай
россия
си цзиньпин
валентина матвиенко
совет федерации рф
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ПЕКИН, 10 июл – РИА Новости. Развитие отношений РФ и КНР является стратегическим выбором двух стран, основанным на интересах двух государств и их народов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Пекине. "Развитие российско-российских отношений - это стратегический выбор, сделанный двумя странами, он основан на фундаментальных интересах этих стран и их народов", - сказал Си Цзиньпин.
https://ria.ru/20230710/china-1883266368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, си цзиньпин, валентина матвиенко, совет федерации рф
Китай, Россия, Си Цзиньпин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Си Цзиньпин прокомментировал развитие отношений России и Китая
Си Цзиньпин назвал развитие отношений России и Китая стратегическим выбором двух стран
ПЕКИН, 10 июл – РИА Новости. Развитие отношений РФ и КНР является стратегическим выбором двух стран, основанным на интересах двух государств и их народов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Пекине.
"Развитие российско-российских отношений - это стратегический выбор, сделанный двумя странами, он основан на фундаментальных интересах этих стран и их народов", - сказал Си Цзиньпин.
Китай готов работать для развития партнерства с Россией, заявил Си Цзиньпин