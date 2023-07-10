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Си Цзиньпин прокомментировал развитие отношений России и Китая - РИА Новости, 10.07.2023
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14:28 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/china-1883269140.html
Си Цзиньпин прокомментировал развитие отношений России и Китая
Си Цзиньпин прокомментировал развитие отношений России и Китая - РИА Новости, 10.07.2023
Си Цзиньпин прокомментировал развитие отношений России и Китая
Развитие отношений РФ и КНР является стратегическим выбором двух стран, основанным на интересах двух государств и их народов, заявил председатель КНР Си... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:28
2023-07-10T14:28
китай
россия
си цзиньпин
валентина матвиенко
совет федерации рф
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ПЕКИН, 10 июл – РИА Новости. Развитие отношений РФ и КНР является стратегическим выбором двух стран, основанным на интересах двух государств и их народов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Пекине. "Развитие российско-российских отношений - это стратегический выбор, сделанный двумя странами, он основан на фундаментальных интересах этих стран и их народов", - сказал Си Цзиньпин.
https://ria.ru/20230710/china-1883266368.html
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китай, россия, си цзиньпин, валентина матвиенко, совет федерации рф
Китай, Россия, Си Цзиньпин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Си Цзиньпин прокомментировал развитие отношений России и Китая

Си Цзиньпин назвал развитие отношений России и Китая стратегическим выбором двух стран

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 10 июл – РИА Новости. Развитие отношений РФ и КНР является стратегическим выбором двух стран, основанным на интересах двух государств и их народов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Пекине.
"Развитие российско-российских отношений - это стратегический выбор, сделанный двумя странами, он основан на фундаментальных интересах этих стран и их народов", - сказал Си Цзиньпин.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Китай готов работать для развития партнерства с Россией, заявил Си Цзиньпин
Вчера, 14:24
 
КитайРоссияСи ЦзиньпинВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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