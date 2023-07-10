https://ria.ru/20230710/blagoustroystvo-1883224389.html

Завершены работы второго этапа благоустройства возле станции БКЛ "Зюзино"

Завершены работы второго этапа благоустройства возле станции БКЛ "Зюзино" - РИА Новости, 10.07.2023

Завершены работы второго этапа благоустройства возле станции БКЛ "Зюзино"

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы второго этапа благоустройства возле станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) "Зюзино" на РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T12:26

2023-07-10T12:26

2023-07-10T12:26

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петр бирюков

городское хозяйство москвы

общество

москва

комплекс городского хозяйства москвы

большая кольцевая линия

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы второго этапа благоустройства возле станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) "Зюзино" на юго-западе столицы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Бирюков напомнил, что в 2020-2021 годах были проведены работы первого этапа по улучшению пешеходной и транспортной доступности этой станции, тогда привели в порядок улицы Каховка и часть Перекопской. "На втором этапе в зону благоустройства вошли улицы Новочеремушкинская, Матушкина и Херсонская. В результате реализации проекта пространство стало более комфортным и функциональным для местных жителей и тех, кто приезжает в этот район на работу или учебу", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию общей протяженностью порядка 8,5 тысячи метров, проложили более 250 метров дополнительной водосточной сети. "Расширили и привели в порядок тротуары площадью 12 тысяч квадратных метров, заменили 26 тысяч "квадратов" асфальтобетонного покрытия проезжей части, обустроили детские площадки, наземные пешеходные переходы с контрастным освещением и удобные парковочные карманы", - рассказал Бирюков. По его словам на маршруте к новой станции БКЛ специалисты установили более 100 фонарей с энергоэффективными светильниками, лавочки для отдыха и навигационные стелы. На пересечении улиц Болотниковской и Херсонской заменили светофор и оборудовали дорожные знаки в соответствии с новой транспортной схемой. Он сообщил, что в ходе благоустройства специалисты сохранили все зеленые насаждения и провели для них необходимые мероприятия по уходу. Дополнительно осенью запланирована высадка более 40 деревьев.

https://ria.ru/20230309/moskva-1856678236.html

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Алёна Пава

петр бирюков, городское хозяйство москвы, общество, москва, комплекс городского хозяйства москвы, большая кольцевая линия