https://ria.ru/20230710/bezhentsy-1883365042.html

Более половины детей украинских беженцев в Польше не посещают школы

Более половины детей украинских беженцев в Польше не посещают школы - РИА Новости, 10.07.2023

Более половины детей украинских беженцев в Польше не посещают школы

Более половины детей-беженцев с Украины в Польше не посещают школы, сообщают детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T18:21

2023-07-10T18:21

2023-07-10T18:21

специальная военная операция на украине

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управление верховного комиссара оон по делам беженцев

юнисеф

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ВАРШАВА, 10 июл - РИА Новости. Более половины детей-беженцев с Украины в Польше не посещают школы, сообщают детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). "Спустя 500 дней после того, как беженцы начали бежать... с Украины, более половины детей украинских беженцев в Польше не учатся в национальной системе образования", - говорится в совместном пресс-релизе ЮНИСЕФ и УВКБ ООН. "Мы должны в полной мере воспользоваться образованием, предлагаемым украинским детям в польских школах, и убедиться в том, что они посещают их и приобретают новые навыки, которые будут помогать им в будущем", - заявил в этой связи представитель УВКБ ООН в Польше Кевин Аллен. По данным УВКБ, в польской системе образования, включая начальную и среднюю школу, учатся почти 173 тысячи детей с Украины. "Примерно каждый пятый (22%) украинский старшеклассник в конце прошлого учебного года посещал польскую школу", - говорится в сообщении. По информации УВКБ, низкие показатели зачисления могут быть связаны с такими факторами, как частые переезды на Украину и с Украины, а также с языковым барьером и отсутствием у школ достаточных возможностей для приема новых учеников.

https://ria.ru/20230706/politika-1882375655.html

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в мире, украина, польша, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, юнисеф