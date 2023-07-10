https://ria.ru/20230710/avtomagistral-1883169917.html

Движение по участку Транскавказской автомагистрали закрыто из-за непогоды

Движение по участку Транскавказской автомагистрали закрыто из-за непогоды - РИА Новости, 10.07.2023

Движение по участку Транскавказской автомагистрали закрыто из-за непогоды

Движение по Транскавказской автомагистрали от населенного пункта Бурон до Северного Портала Рокского тоннеля закрыто для всех видов транспорта из-за ухудшений... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T05:49

2023-07-10T05:49

2023-07-10T05:49

южная осетия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

происшествия

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Движение по Транскавказской автомагистрали от населенного пункта Бурон до Северного Портала Рокского тоннеля закрыто для всех видов транспорта из-за ухудшений погодных условий, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по Северной Осетии. "В связи с ухудшением погодных условий, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор "Кавказ" запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 03.00 10 июля 2023 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении. Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с внешним миром. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью.

https://ria.ru/20230710/evakuatsiya-1883167162.html

южная осетия

россия

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южная осетия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия