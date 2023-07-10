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Движение по участку Транскавказской автомагистрали закрыто из-за непогоды - РИА Новости, 10.07.2023
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05:49 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/avtomagistral-1883169917.html
Движение по участку Транскавказской автомагистрали закрыто из-за непогоды
Движение по участку Транскавказской автомагистрали закрыто из-за непогоды - РИА Новости, 10.07.2023
Движение по участку Транскавказской автомагистрали закрыто из-за непогоды
Движение по Транскавказской автомагистрали от населенного пункта Бурон до Северного Портала Рокского тоннеля закрыто для всех видов транспорта из-за ухудшений... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T05:49
2023-07-10T05:49
южная осетия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Движение по Транскавказской автомагистрали от населенного пункта Бурон до Северного Портала Рокского тоннеля закрыто для всех видов транспорта из-за ухудшений погодных условий, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по Северной Осетии. "В связи с ухудшением погодных условий, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор "Кавказ" запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 03.00 10 июля 2023 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении. Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с внешним миром. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью.
https://ria.ru/20230710/evakuatsiya-1883167162.html
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южная осетия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Южная Осетия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
Движение по участку Транскавказской автомагистрали закрыто из-за непогоды

МЧС: движение по участку Транскавказской автомагистрали закрыто из-за непогоды

© Фото : МЧС РоссииСход селя на Транскавказскую магистраль в Северной Осетии. 17 июня 2019
Сход селя на Транскавказскую магистраль в Северной Осетии. 17 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Фото : МЧС России
Сход селя на Транскавказскую магистраль в Северной Осетии. 17 июня 2019. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Движение по Транскавказской автомагистрали от населенного пункта Бурон до Северного Портала Рокского тоннеля закрыто для всех видов транспорта из-за ухудшений погодных условий, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по Северной Осетии.
"В связи с ухудшением погодных условий, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор "Кавказ" запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 03.00 10 июля 2023 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.
Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с внешним миром. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью.
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