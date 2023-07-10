https://ria.ru/20230710/avariya-1883323456.html

На Кубани мотоцикл сбил четырех пешеходов, погиб ребенок

На Кубани мотоцикл сбил четырех пешеходов, погиб ребенок - РИА Новости, 10.07.2023

На Кубани мотоцикл сбил четырех пешеходов, погиб ребенок

Шестилетняя девочка погибла, еще три пешехода и водитель пострадали в дорожной аварии с участием мотоцикла на Кубани, сообщили в пресс-службе краевого ГУМВД РФ. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T16:15

2023-07-10T16:15

2023-07-10T16:15

происшествия

россия

темрюк

авто

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КРАСНОДАР, 10 июл - РИА Новости. Шестилетняя девочка погибла, еще три пешехода и водитель пострадали в дорожной аварии с участием мотоцикла на Кубани, сообщили в пресс-службе краевого ГУМВД РФ. Авария произошла в понедельник днем в городе Темрюк на улице Розы Люксембург. За рулем мотоцикла Honda находился 36-летний мужчина. Водитель не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбил четырех пешеходов. "В ДТП получили травмы водитель и пешеходы, среди которых двое детей: 6 и 8 лет. Шестилетняя девочка скончалась от полученных травм в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html

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происшествия, россия, темрюк, авто