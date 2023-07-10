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Луценко: на Вологодчине успешно поддерживают развитие АПК

Луценко: на Вологодчине успешно поддерживают развитие АПК - РИА Новости, 10.07.2023

Луценко: на Вологодчине успешно поддерживают развитие АПК

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области в минувшем парламентском году подготовили более десяти законов, направленных на развитие сельского... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T17:15

2023-07-10T17:15

2023-07-10T17:15

вологодская область

вологодская область

андрей луценко

законодательное собрание вологодской области

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ВОЛОГДА, 10 июл — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области в минувшем парламентском году подготовили более десяти законов, направленных на развитие сельского хозяйства, привлечение кадров в отрасль и поддержку сельхозпроизводителей, сообщил председатель регионального парламента Андрей Луценко. Он подчеркнул, что агропромышленный комплекс всегда нуждался в квалифицированных специалистах, а в условиях санкций этот вопрос встал еще острее. Поэтому студентам была предоставлена возможность заключать договоры о целевом обучении не только с департаментом сельского хозяйства региона, как это было ранее, но и напрямую с сельхозорганизациями для получения ежемесячной доплаты к стипендии в размере четырех тысяч рублей. Также увеличен до 50 лет возраст специалистов, которые имеют право претендовать на получение единовременной выплаты в размере 500 тысяч рублей. На сегодняшний день у работодателей агропромышленного комплекса области наиболее востребованы трактористы, операторы машинного доения, рабочие по уходу за животными, животноводы, ветеринарные врачи и фельдшеры. По словам Луценко, под особым контролем находится вопрос сохранения лесов. Чтобы снизить риск возникновения возгораний и эффективно противостоять лесным пожарам, регион активно приобретает спецтехнику, а в лесах устанавливаются системы мониторинга. Большое внимание уделяется лесовосстановлению. На строительство двух питомников для выращивания лесопосадочного материала регион направил 200 миллионов рублей. Другое важное направление работы Заксобрания - обеспечение питьевой водой. К 2024 году планируется обеспечить качественной водой 70% жителей муниципалитетов и 90% горожан в регионе. В 2023 году на эти цели направлено 1,5 миллиарда рублей, что в два раза превышает финансирование прошлого года, подчеркнул председатель Заксобрания.

https://ria.ru/20230206/lutsenko-1850103812.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, андрей луценко, законодательное собрание вологодской области