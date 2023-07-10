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Луценко: на Вологодчине успешно поддерживают развитие АПК
Луценко: на Вологодчине успешно поддерживают развитие АПК - РИА Новости, 10.07.2023
Луценко: на Вологодчине успешно поддерживают развитие АПК
Депутаты Законодательного собрания Вологодской области в минувшем парламентском году подготовили более десяти законов, направленных на развитие сельского... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T17:15
2023-07-10T17:15
2023-07-10T17:15
вологодская область
вологодская область
андрей луценко
законодательное собрание вологодской области
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ВОЛОГДА, 10 июл — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области в минувшем парламентском году подготовили более десяти законов, направленных на развитие сельского хозяйства, привлечение кадров в отрасль и поддержку сельхозпроизводителей, сообщил председатель регионального парламента Андрей Луценко. Он подчеркнул, что агропромышленный комплекс всегда нуждался в квалифицированных специалистах, а в условиях санкций этот вопрос встал еще острее. Поэтому студентам была предоставлена возможность заключать договоры о целевом обучении не только с департаментом сельского хозяйства региона, как это было ранее, но и напрямую с сельхозорганизациями для получения ежемесячной доплаты к стипендии в размере четырех тысяч рублей. Также увеличен до 50 лет возраст специалистов, которые имеют право претендовать на получение единовременной выплаты в размере 500 тысяч рублей. На сегодняшний день у работодателей агропромышленного комплекса области наиболее востребованы трактористы, операторы машинного доения, рабочие по уходу за животными, животноводы, ветеринарные врачи и фельдшеры. По словам Луценко, под особым контролем находится вопрос сохранения лесов. Чтобы снизить риск возникновения возгораний и эффективно противостоять лесным пожарам, регион активно приобретает спецтехнику, а в лесах устанавливаются системы мониторинга. Большое внимание уделяется лесовосстановлению. На строительство двух питомников для выращивания лесопосадочного материала регион направил 200 миллионов рублей. Другое важное направление работы Заксобрания - обеспечение питьевой водой. К 2024 году планируется обеспечить качественной водой 70% жителей муниципалитетов и 90% горожан в регионе. В 2023 году на эти цели направлено 1,5 миллиарда рублей, что в два раза превышает финансирование прошлого года, подчеркнул председатель Заксобрания.
https://ria.ru/20230206/lutsenko-1850103812.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, андрей луценко, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Вологодская область, Андрей Луценко, Законодательное Собрание Вологодской области
ВОЛОГДА, 10 июл — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области в минувшем парламентском году подготовили более десяти законов, направленных на развитие сельского хозяйства, привлечение кадров в отрасль и поддержку сельхозпроизводителей, сообщил председатель регионального парламента Андрей Луценко.
Он подчеркнул, что агропромышленный комплекс всегда нуждался в квалифицированных специалистах, а в условиях санкций этот вопрос встал еще острее. Поэтому студентам была предоставлена возможность заключать договоры о целевом обучении не только с департаментом сельского хозяйства региона, как это было ранее, но и напрямую с сельхозорганизациями для получения ежемесячной доплаты к стипендии в размере четырех тысяч рублей. Также увеличен до 50 лет возраст специалистов, которые имеют право претендовать на получение единовременной выплаты в размере 500 тысяч рублей. На сегодняшний день у работодателей агропромышленного комплекса области наиболее востребованы трактористы, операторы машинного доения, рабочие по уходу за животными, животноводы, ветеринарные врачи и фельдшеры.
По словам Луценко
, под особым контролем находится вопрос сохранения лесов. Чтобы снизить риск возникновения возгораний и эффективно противостоять лесным пожарам, регион активно приобретает спецтехнику, а в лесах устанавливаются системы мониторинга. Большое внимание уделяется лесовосстановлению. На строительство двух питомников для выращивания лесопосадочного материала регион направил 200 миллионов рублей.
Другое важное направление работы Заксобрания - обеспечение питьевой водой. К 2024 году планируется обеспечить качественной водой 70% жителей муниципалитетов и 90% горожан в регионе. В 2023 году на эти цели направлено 1,5 миллиарда рублей, что в два раза превышает финансирование прошлого года, подчеркнул председатель Заксобрания.
Луценко: на "подъемные" работникам АПК предусмотрено 15 млн рублей