https://ria.ru/20230710/akkreditatsiya-1883210927.html

Корреспонденту РИА Новости отказали в аккредитации на саммит НАТО

Корреспонденту РИА Новости отказали в аккредитации на саммит НАТО - РИА Новости, 10.07.2023

Корреспонденту РИА Новости отказали в аккредитации на саммит НАТО

Пресс-служба НАТО отказала корреспонденту РИА Новости из Италии в аккредитации на саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе, альянс также отказался... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T11:13

2023-07-10T11:13

2023-07-10T11:14

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йенс столтенберг

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РИМ, 10 июл - РИА Новости. Пресс-служба НАТО отказала корреспонденту РИА Новости из Италии в аккредитации на саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе, альянс также отказался отвечать на вопрос о том, аккредитованы ли какие-либо российские СМИ на эту встречу в верхах. Запрос на аккредитацию был направлен 19 июня, 6 июля корреспондент получил короткое письмо с отказом. В нем говорилось, что пресс-служба НАТО не может "обсуждать причины этого решения, которое является окончательным". Ее сотрудники "извинились за то, что принесли плохие новости". За открытой частью саммита они предложили следить на сайте НАТО. Сразу после получения этого письма в прошлый четверг РИА Новости обратилось в НАТО с вопросом об аккредитации на саммит других российских СМИ. Ответа на него получено не было. Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.

https://ria.ru/20230709/vilnyus-1883047835.html

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в мире, вильнюс, нато, йенс столтенберг, украина, сша