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Корреспонденту РИА Новости отказали в аккредитации на саммит НАТО - РИА Новости, 10.07.2023
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11:13 10.07.2023 (обновлено: 11:14 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/akkreditatsiya-1883210927.html
Корреспонденту РИА Новости отказали в аккредитации на саммит НАТО
Корреспонденту РИА Новости отказали в аккредитации на саммит НАТО - РИА Новости, 10.07.2023
Корреспонденту РИА Новости отказали в аккредитации на саммит НАТО
Пресс-служба НАТО отказала корреспонденту РИА Новости из Италии в аккредитации на саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе, альянс также отказался... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T11:13
2023-07-10T11:14
в мире
вильнюс
нато
йенс столтенберг
украина
сша
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РИМ, 10 июл - РИА Новости. Пресс-служба НАТО отказала корреспонденту РИА Новости из Италии в аккредитации на саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе, альянс также отказался отвечать на вопрос о том, аккредитованы ли какие-либо российские СМИ на эту встречу в верхах. Запрос на аккредитацию был направлен 19 июня, 6 июля корреспондент получил короткое письмо с отказом. В нем говорилось, что пресс-служба НАТО не может "обсуждать причины этого решения, которое является окончательным". Ее сотрудники "извинились за то, что принесли плохие новости". За открытой частью саммита они предложили следить на сайте НАТО. Сразу после получения этого письма в прошлый четверг РИА Новости обратилось в НАТО с вопросом об аккредитации на саммит других российских СМИ. Ответа на него получено не было. Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
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Новости
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в мире, вильнюс, нато, йенс столтенберг, украина, сша
В мире, Вильнюс, НАТО, Йенс Столтенберг, Украина, США
Корреспонденту РИА Новости отказали в аккредитации на саммит НАТО

Пресс-служба НАТО отказала корреспонденту РИА Новости в аккредитации на саммит в Вильнюсе

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО
Флаги стран — участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 10 июл - РИА Новости. Пресс-служба НАТО отказала корреспонденту РИА Новости из Италии в аккредитации на саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе, альянс также отказался отвечать на вопрос о том, аккредитованы ли какие-либо российские СМИ на эту встречу в верхах.
Запрос на аккредитацию был направлен 19 июня, 6 июля корреспондент получил короткое письмо с отказом. В нем говорилось, что пресс-служба НАТО не может "обсуждать причины этого решения, которое является окончательным". Ее сотрудники "извинились за то, что принесли плохие новости". За открытой частью саммита они предложили следить на сайте НАТО.
Сразу после получения этого письма в прошлый четверг РИА Новости обратилось в НАТО с вопросом об аккредитации на саммит других российских СМИ. Ответа на него получено не было.
Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
Очевидец рассказал об обстановке в Вильнюсе за два дня до саммита НАТО
9 июля, 09:26
 
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