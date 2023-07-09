https://ria.ru/20230709/zhurnalist-1883151530.html

На западе Мексики нашли тело пропавшего журналиста

На западе Мексики нашли тело пропавшего журналиста - РИА Новости, 09.07.2023

На западе Мексики нашли тело пропавшего журналиста

Тело корреспондента крупной мексиканской газеты Jornada Луиса Мартина Санчеса Иньигеса со следами насилия было обнаружено в муниципалитете Тепик, штат Найярит,... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T21:43

2023-07-09T21:43

2023-07-09T21:43

в мире

герреро

идальго

мексика

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МЕХИКО, 9 июл - РИА Новости. Тело корреспондента крупной мексиканской газеты Jornada Луиса Мартина Санчеса Иньигеса со следами насилия было обнаружено в муниципалитете Тепик, штат Найярит, сообщила региональная прокуратура. "Тело было найдено со следами насилия и двумя карточками с подписью от руки, начато расследование. Родственники опознали в нем журналиста Луиса Мартина Санчеса Иньигеса", - говорится в сообщении в блоге прокуратуры Найярита в Twitter. По информации ведомства, в разные дни в течение недели в регионе были похищены три журналиста - один из них был обнаружен живым, другой мертвым, а третий до сих пор не найден. Основная линия расследования прокуратуры связана с профессиональной деятельностью потерпевших, известно, что эти трое журналистов сотрудничали на некоторых проектах. По данным Jornada, в текущем году в Мексике были убиты по меньшей мере пять сотрудников СМИ - помимо Найярита это происходило в штатах Герреро, Идальго, Нижней Калифорнии и Пуэбле. Организация Articulo 19 подсчитала, что в Мексике в 2019-2022 годах в связи с профессиональной деятельностью были убиты 36 журналистов.

https://ria.ru/20230702/krokodil-1881759489.html

герреро

идальго

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в мире, герреро, идальго, мексика