https://ria.ru/20230709/zhurnalist-1883151530.html
На западе Мексики нашли тело пропавшего журналиста
На западе Мексики нашли тело пропавшего журналиста - РИА Новости, 09.07.2023
На западе Мексики нашли тело пропавшего журналиста
Тело корреспондента крупной мексиканской газеты Jornada Луиса Мартина Санчеса Иньигеса со следами насилия было обнаружено в муниципалитете Тепик, штат Найярит,... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T21:43
2023-07-09T21:43
2023-07-09T21:43
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идальго
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МЕХИКО, 9 июл - РИА Новости. Тело корреспондента крупной мексиканской газеты Jornada Луиса Мартина Санчеса Иньигеса со следами насилия было обнаружено в муниципалитете Тепик, штат Найярит, сообщила региональная прокуратура. "Тело было найдено со следами насилия и двумя карточками с подписью от руки, начато расследование. Родственники опознали в нем журналиста Луиса Мартина Санчеса Иньигеса", - говорится в сообщении в блоге прокуратуры Найярита в Twitter. По информации ведомства, в разные дни в течение недели в регионе были похищены три журналиста - один из них был обнаружен живым, другой мертвым, а третий до сих пор не найден. Основная линия расследования прокуратуры связана с профессиональной деятельностью потерпевших, известно, что эти трое журналистов сотрудничали на некоторых проектах. По данным Jornada, в текущем году в Мексике были убиты по меньшей мере пять сотрудников СМИ - помимо Найярита это происходило в штатах Герреро, Идальго, Нижней Калифорнии и Пуэбле. Организация Articulo 19 подсчитала, что в Мексике в 2019-2022 годах в связи с профессиональной деятельностью были убиты 36 журналистов.
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в мире, герреро, идальго, мексика
В мире, Герреро, Идальго, Мексика
На западе Мексики нашли тело пропавшего журналиста
На западе Мексики нашли тело пропавшего журналиста газеты Jornada Иньигеса
МЕХИКО, 9 июл - РИА Новости. Тело корреспондента крупной мексиканской газеты Jornada Луиса Мартина Санчеса Иньигеса со следами насилия было обнаружено в муниципалитете Тепик, штат Найярит, сообщила региональная прокуратура.
"Тело было найдено со следами насилия и двумя карточками с подписью от руки, начато расследование. Родственники опознали в нем журналиста Луиса Мартина Санчеса Иньигеса", - говорится в сообщении в блоге прокуратуры Найярита в Twitter.
По информации ведомства, в разные дни в течение недели в регионе были похищены три журналиста - один из них был обнаружен живым, другой мертвым, а третий до сих пор не найден. Основная линия расследования прокуратуры связана с профессиональной деятельностью потерпевших, известно, что эти трое журналистов сотрудничали на некоторых проектах.
По данным Jornada, в текущем году в Мексике были убиты по меньшей мере пять сотрудников СМИ - помимо Найярита это происходило в штатах Герреро
, Идальго
, Нижней Калифорнии
и Пуэбле.
Организация Articulo 19 подсчитала, что в Мексике в 2019-2022 годах в связи с профессиональной деятельностью были убиты 36 журналистов.
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