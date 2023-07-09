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Генсек НАТО заявил, что не полностью уверен в участии Зеленского в саммите - РИА Новости, 09.07.2023
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17:22 09.07.2023 (обновлено: 17:23 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/zelenskiy-1883126032.html
Генсек НАТО заявил, что не полностью уверен в участии Зеленского в саммите
Генсек НАТО заявил, что не полностью уверен в участии Зеленского в саммите - РИА Новости, 09.07.2023
Генсек НАТО заявил, что не полностью уверен в участии Зеленского в саммите
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что невозможно быть полностью уверенным в участии Владимира Зеленского в предстоящем саммите в Вильнюсе,... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T17:22
2023-07-09T17:23
в мире
украина
вильнюс
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что невозможно быть полностью уверенным в участии Владимира Зеленского в предстоящем саммите в Вильнюсе, сообщает телеканал Sky News. Ранее заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква в интервью агентству Рейтер заявил, что Зеленский не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если лидеры стран альянса не проявят "мужества" пригласить Украину в свои ряды. По словам Столтенберга, невозможно быть "на 100% уверенным", что Зеленский примет участие в мероприятие на фоне конфликта на Украине. Однако он отметил, что "с нетерпением" ждет встречи с ним, добавив, что они уже несколько раз разговаривали. Согласно телеканалу, решение Зеленского о посещении саммита также может зависеть от того, будет ли он доволен сигналами от союзников по поводу членства в альянсе. Впрочем, Столтенберг заявил, что "абсолютно" уверен в достижении в ходе встречи приемлемой для Киева договоренности о будущем Украины в блоке. Саммит НАТО пройдёт 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе.
https://ria.ru/20230709/nato-1883060361.html
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html
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в мире, украина, вильнюс, йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, Вильнюс, Йенс Столтенберг, НАТО
Генсек НАТО заявил, что не полностью уверен в участии Зеленского в саммите

Столтенберг заявил, что не может быть полностью уверен в участии Зеленского в саммите НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что невозможно быть полностью уверенным в участии Владимира Зеленского в предстоящем саммите в Вильнюсе, сообщает телеканал Sky News.
Ранее заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква в интервью агентству Рейтер заявил, что Зеленский не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если лидеры стран альянса не проявят "мужества" пригласить Украину в свои ряды.
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По словам Столтенберга, невозможно быть "на 100% уверенным", что Зеленский примет участие в мероприятие на фоне конфликта на Украине. Однако он отметил, что "с нетерпением" ждет встречи с ним, добавив, что они уже несколько раз разговаривали.
Согласно телеканалу, решение Зеленского о посещении саммита также может зависеть от того, будет ли он доволен сигналами от союзников по поводу членства в альянсе. Впрочем, Столтенберг заявил, что "абсолютно" уверен в достижении в ходе встречи приемлемой для Киева договоренности о будущем Украины в блоке.
Саммит НАТО пройдёт 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
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