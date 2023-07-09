https://ria.ru/20230709/zelenskiy-1883126032.html
Генсек НАТО заявил, что не полностью уверен в участии Зеленского в саммите
Генсек НАТО заявил, что не полностью уверен в участии Зеленского в саммите - РИА Новости, 09.07.2023
Генсек НАТО заявил, что не полностью уверен в участии Зеленского в саммите
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что невозможно быть полностью уверенным в участии Владимира Зеленского в предстоящем саммите в Вильнюсе,... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T17:22
2023-07-09T17:22
2023-07-09T17:23
в мире
украина
вильнюс
йенс столтенберг
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545183_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_5b3a32d61507cb728e08e3163a0ecb55.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что невозможно быть полностью уверенным в участии Владимира Зеленского в предстоящем саммите в Вильнюсе, сообщает телеканал Sky News. Ранее заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква в интервью агентству Рейтер заявил, что Зеленский не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если лидеры стран альянса не проявят "мужества" пригласить Украину в свои ряды. По словам Столтенберга, невозможно быть "на 100% уверенным", что Зеленский примет участие в мероприятие на фоне конфликта на Украине. Однако он отметил, что "с нетерпением" ждет встречи с ним, добавив, что они уже несколько раз разговаривали. Согласно телеканалу, решение Зеленского о посещении саммита также может зависеть от того, будет ли он доволен сигналами от союзников по поводу членства в альянсе. Впрочем, Столтенберг заявил, что "абсолютно" уверен в достижении в ходе встречи приемлемой для Киева договоренности о будущем Украины в блоке. Саммит НАТО пройдёт 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе.
https://ria.ru/20230709/nato-1883060361.html
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html
украина
вильнюс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545183_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_9fb96de899ce3692ef91494108aad324.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вильнюс, йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, Вильнюс, Йенс Столтенберг, НАТО
Генсек НАТО заявил, что не полностью уверен в участии Зеленского в саммите
Столтенберг заявил, что не может быть полностью уверен в участии Зеленского в саммите НАТО