https://ria.ru/20230709/ukraina-1883128878.html

Студенты духовных школ Киева написали в другие церкви из-за гонений на УПЦ

Студенты духовных школ Киева написали в другие церкви из-за гонений на УПЦ - РИА Новости, 09.07.2023

Студенты духовных школ Киева написали в другие церкви из-за гонений на УПЦ

Студенты киевских духовных школ написали 110 писем в другие церкви о гонениях на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) и ждут реакции, сообщил один РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T17:49

2023-07-09T17:49

2023-07-09T17:49

религия

украина

киев

ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Студенты киевских духовных школ написали 110 писем в другие церкви о гонениях на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) и ждут реакции, сообщил один из студентов Михаил Пацюк. "Думаю, нужно некоторое время, и надеюсь, те 110 писем, которые мы отправили, получат какую-то реакцию не только в письменном виде поддержки, в формате видео, но и в виде просьбы к нашим властям, чтобы они сменили свою политику по отношению к УПЦ", - рассказал студент на видеозаписи, предоставленной РИА Новости очевидцами. Пацюк добавил, что одну реакцию студенты все же получили - она поступила от митрополита Черногорского. Однако о чем конкретно шла речь в ответном письме, студент не сообщил. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". Весной 2023 года Минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической Церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ, а его наместник митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест. В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря. Киево-Печерская лавра основана в XI веке, это древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. Лавра, как и все церковное имущество, была национализирована после Октябрьской революции 1917 года. Дважды монастырь закрывали в советское время. Возрождение обители началось во второй половине 80-х годов XX века. В 1988 году решением Совета министров УССР в пользование РПЦ (на территории УССР тогда существовал Украинский экзархат РПЦ) передали первые объекты на территории Нижней лавры, а в 1990 году Совмин УССР постановил передать в ведение монастыря ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и еще ряд строений.

https://ria.ru/20230707/upts-1882652688.html

https://ria.ru/20230616/kiev-1878411055.html

https://ria.ru/20230417/startsy-1865864677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, киев, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу)