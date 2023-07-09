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Путин обратился к участникам Форума будущих технологий - РИА Новости, 09.07.2023
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09:52 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/tekhnologii-1883050137.html
Путин обратился к участникам Форума будущих технологий
Путин обратился к участникам Форума будущих технологий - РИА Новости, 09.07.2023
Путин обратился к участникам Форума будущих технологий
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Форума будущих технологий, отметив, что сейчас для России в условиях... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T09:52
2023-07-09T09:52
технологии
россия
владимир путин
москва
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Форума будущих технологий, отметив, что сейчас для России в условиях беспрецедентных внешних вызовов важно максимально быстро внедрять в жизнь передовые разработки отечественных инженеров. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Форум будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" впервые проходит в России 9–14 июля 2023 года в Конгресс-центре ЦМТ. Там будут продемонстрированы квантовые технологии и продукты от госкорпораций и ключевых разработчиков. В рамках выставочной экспозиции 13–14 июля – в открытые дни форума – высокотехнологичные продукты в сфере квантовых технологий продемонстрируют ОАО "РЖД", ГК "Росатом", АО "Газпромбанк", правительство Москвы и ПАО "Сбербанк". "Приветствую вас на Форуме будущих технологий, проходящем под девизом "Опережая время" ... Сегодня в условиях беспрецедентных внешних вызовов, а главное – масштабного, качественного обновления промышленности, сельского хозяйства, всех отраслей российской экономики, государственного управления и социальной сферы, принципиально важно, чтобы передовые разработки наших инженеров, исследователей максимально быстро внедрялись в жизнь", - говорится в телеграмме. По его словам, быстрое внедрение - это залог укрепления технологического суверенитета, национального прогресса и роста благосостояния граждан России. Путин отметил, что форум может дать дополнительный мощный импульс этой работе. Кроме того, это открытая площадка для диалога представителей разных структур для выработки совместных шагов по технологическим направлениям. "Наша задача, важнейший приоритет России ‒ использовать колоссальный потенциал таких инновационных решений для роста экономики и повышения качества жизни людей", - добавляется в телеграмме. Глава страны отметил, что в предстоящих встречах примут участие зарубежные коллеги. Президент РФ видит в этом возможность для наращивания взаимовыгодного сотрудничества и реализации совместных "прорывных проектов".
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технологии, россия, владимир путин, москва
Технологии, Россия, Владимир Путин, Москва
Путин обратился к участникам Форума будущих технологий

Путин: нужно максимально быстро внедрять в жизнь передовые разработки российских инженеров

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Форума будущих технологий, отметив, что сейчас для России в условиях беспрецедентных внешних вызовов важно максимально быстро внедрять в жизнь передовые разработки отечественных инженеров. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Форум будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" впервые проходит в России 9–14 июля 2023 года в Конгресс-центре ЦМТ. Там будут продемонстрированы квантовые технологии и продукты от госкорпораций и ключевых разработчиков. В рамках выставочной экспозиции 13–14 июля – в открытые дни форума – высокотехнологичные продукты в сфере квантовых технологий продемонстрируют ОАО "РЖД", ГК "Росатом", АО "Газпромбанк", правительство Москвы и ПАО "Сбербанк".
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"Приветствую вас на Форуме будущих технологий, проходящем под девизом "Опережая время" ... Сегодня в условиях беспрецедентных внешних вызовов, а главное – масштабного, качественного обновления промышленности, сельского хозяйства, всех отраслей российской экономики, государственного управления и социальной сферы, принципиально важно, чтобы передовые разработки наших инженеров, исследователей максимально быстро внедрялись в жизнь", - говорится в телеграмме.
По его словам, быстрое внедрение - это залог укрепления технологического суверенитета, национального прогресса и роста благосостояния граждан России. Путин отметил, что форум может дать дополнительный мощный импульс этой работе. Кроме того, это открытая площадка для диалога представителей разных структур для выработки совместных шагов по технологическим направлениям.
«
"Наша задача, важнейший приоритет России ‒ использовать колоссальный потенциал таких инновационных решений для роста экономики и повышения качества жизни людей", - добавляется в телеграмме.
Глава страны отметил, что в предстоящих встречах примут участие зарубежные коллеги. Президент РФ видит в этом возможность для наращивания взаимовыгодного сотрудничества и реализации совместных "прорывных проектов".
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