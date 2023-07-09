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Киев потерял на Купянском направлении до 20 военных за сутки
Киев потерял на Купянском направлении до 20 военных за сутки - РИА Новости, 09.07.2023
Киев потерял на Купянском направлении до 20 военных за сутки
Российские военнослужащие уничтожили до 20 украинских солдат, артиллерийскую установку "Гвоздика" и склад боеприпасов на Купянском направлении, сообщили в... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T14:31
2023-07-09T14:31
2023-07-09T14:35
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили до 20 украинских солдат, артиллерийскую установку "Гвоздика" и склад боеприпасов на Купянском направлении, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ."На Купянском направлении активными действиями "Западной" группировки войск, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Каменка, Ольшана, Кисловка, Тимковка и Борщевая Харьковской области", - говорится в сводке российского оборонного ведомства."Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Старица Харьковской области", - уточнили в МО РФ.
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киев потерял на Купянском направлении до 20 военных за сутки
Минобороны: ВС России на Купянском направлении уничтожили до 20 военных ВСУ за сутки