https://ria.ru/20230709/spetsoperatsiya-1883103926.html

Киев потерял на Купянском направлении до 20 военных за сутки

Киев потерял на Купянском направлении до 20 военных за сутки - РИА Новости, 09.07.2023

Киев потерял на Купянском направлении до 20 военных за сутки

Российские военнослужащие уничтожили до 20 украинских солдат, артиллерийскую установку "Гвоздика" и склад боеприпасов на Купянском направлении, сообщили в... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T14:31

2023-07-09T14:31

2023-07-09T14:35

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили до 20 украинских солдат, артиллерийскую установку "Гвоздика" и склад боеприпасов на Купянском направлении, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ."На Купянском направлении активными действиями "Западной" группировки войск, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Каменка, Ольшана, Кисловка, Тимковка и Борщевая Харьковской области", - говорится в сводке российского оборонного ведомства."Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Старица Харьковской области", - уточнили в МО РФ.

харьковская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)