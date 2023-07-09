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Бойцы Южной группировки сорвали попытку ВСУ занять опорный пункт - РИА Новости, 09.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:04 09.07.2023 (обновлено: 07:40 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/spetsoperatsiya-1883037346.html
Бойцы Южной группировки сорвали попытку ВСУ занять опорный пункт
Бойцы Южной группировки сорвали попытку ВСУ занять опорный пункт - РИА Новости, 09.07.2023
Бойцы Южной группировки сорвали попытку ВСУ занять опорный пункт
Десять украинских военных попытались занять позиции в нейтральной полосе на Донецком направлении, но после удара артиллерийского дивизиона Южной группировки... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T06:04
2023-07-09T07:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 9 июл — РИА Новости. Десять украинских военных попытались занять позиции в нейтральной полосе на Донецком направлении, но после удара артиллерийского дивизиона Южной группировки Вооруженных сил России противник с потерями отступил, рассказал РИА Новости боец гаубично-артиллерийского дивизиона."Был накат на нейтральный "опорник". Видимо, они решили, что его можно занять и использовать как плацдарм для совершения дальнейшего наступления. После первого же разрыва им стало понятно, что они обнаружены, что началась пристрелка. И да, их "догнали" при совершении отхода", — сказал собеседник агентства.По его словам, обнаружить попытку ВСУ закрепиться на нейтральной полосе удалось благодаря разведчикам и операторам беспилотников."Обычно ходят группами по три — четыре человека, иногда двойками, а тут пошло сразу десять человек. Нехарактерный для них размер группы. По нашим догадкам, в группе шли саперы для разминирования", — сказал российский боец.В Южной группировке служат мобилизованные на Урале.
https://ria.ru/20230709/spetsoperatsiya-1883036595.html
РИА Новости
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы Южной группировки сорвали попытку ВСУ занять опорный пункт

Бойцы Южной группировки сорвали попытку ВСУ занять опорный пункт в серой зоне

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" ведет огонь
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С ведет огонь - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Самоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" ведет огонь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 июл — РИА Новости. Десять украинских военных попытались занять позиции в нейтральной полосе на Донецком направлении, но после удара артиллерийского дивизиона Южной группировки Вооруженных сил России противник с потерями отступил, рассказал РИА Новости боец гаубично-артиллерийского дивизиона.
"Был накат на нейтральный "опорник". Видимо, они решили, что его можно занять и использовать как плацдарм для совершения дальнейшего наступления. После первого же разрыва им стало понятно, что они обнаружены, что началась пристрелка. И да, их "догнали" при совершении отхода", — сказал собеседник агентства.
По его словам, обнаружить попытку ВСУ закрепиться на нейтральной полосе удалось благодаря разведчикам и операторам беспилотников.
"Обычно ходят группами по три — четыре человека, иногда двойками, а тут пошло сразу десять человек. Нехарактерный для них размер группы. По нашим догадкам, в группе шли саперы для разминирования", — сказал российский боец.
В Южной группировке служат мобилизованные на Урале.
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
ВС России уничтожили танк и бронемашину ВСУ на Сватовском направлении
05:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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