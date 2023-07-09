https://ria.ru/20230709/spetsoperatsiya-1883037346.html
Бойцы Южной группировки сорвали попытку ВСУ занять опорный пункт
Бойцы Южной группировки сорвали попытку ВСУ занять опорный пункт - РИА Новости, 09.07.2023
Бойцы Южной группировки сорвали попытку ВСУ занять опорный пункт
Десять украинских военных попытались занять позиции в нейтральной полосе на Донецком направлении, но после удара артиллерийского дивизиона Южной группировки... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T06:04
2023-07-09T06:04
2023-07-09T07:40
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вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 июл — РИА Новости. Десять украинских военных попытались занять позиции в нейтральной полосе на Донецком направлении, но после удара артиллерийского дивизиона Южной группировки Вооруженных сил России противник с потерями отступил, рассказал РИА Новости боец гаубично-артиллерийского дивизиона."Был накат на нейтральный "опорник". Видимо, они решили, что его можно занять и использовать как плацдарм для совершения дальнейшего наступления. После первого же разрыва им стало понятно, что они обнаружены, что началась пристрелка. И да, их "догнали" при совершении отхода", — сказал собеседник агентства.По его словам, обнаружить попытку ВСУ закрепиться на нейтральной полосе удалось благодаря разведчикам и операторам беспилотников."Обычно ходят группами по три — четыре человека, иногда двойками, а тут пошло сразу десять человек. Нехарактерный для них размер группы. По нашим догадкам, в группе шли саперы для разминирования", — сказал российский боец.В Южной группировке служат мобилизованные на Урале.
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы Южной группировки сорвали попытку ВСУ занять опорный пункт
Бойцы Южной группировки сорвали попытку ВСУ занять опорный пункт в серой зоне
ДОНЕЦК, 9 июл — РИА Новости. Десять украинских военных попытались занять позиции в нейтральной полосе на Донецком направлении, но после удара артиллерийского дивизиона Южной группировки Вооруженных сил России противник с потерями отступил, рассказал РИА Новости боец гаубично-артиллерийского дивизиона.
"Был накат на нейтральный "опорник". Видимо, они решили, что его можно занять и использовать как плацдарм для совершения дальнейшего наступления. После первого же разрыва им стало понятно, что они обнаружены, что началась пристрелка. И да, их "догнали" при совершении отхода", — сказал собеседник агентства.
По его словам, обнаружить попытку ВСУ
закрепиться на нейтральной полосе удалось благодаря разведчикам и операторам беспилотников.
"Обычно ходят группами по три — четыре человека, иногда двойками, а тут пошло сразу десять человек. Нехарактерный для них размер группы. По нашим догадкам, в группе шли саперы для разминирования", — сказал российский боец.
В Южной группировке служат мобилизованные на Урале.
ВС России уничтожили танк и бронемашину ВСУ на Сватовском направлении