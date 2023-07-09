https://ria.ru/20230709/spetsoperatsiya-1883037346.html

Бойцы Южной группировки сорвали попытку ВСУ занять опорный пункт

Бойцы Южной группировки сорвали попытку ВСУ занять опорный пункт - РИА Новости, 09.07.2023

Бойцы Южной группировки сорвали попытку ВСУ занять опорный пункт

Десять украинских военных попытались занять позиции в нейтральной полосе на Донецком направлении, но после удара артиллерийского дивизиона Южной группировки... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T06:04

2023-07-09T06:04

2023-07-09T07:40

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 9 июл — РИА Новости. Десять украинских военных попытались занять позиции в нейтральной полосе на Донецком направлении, но после удара артиллерийского дивизиона Южной группировки Вооруженных сил России противник с потерями отступил, рассказал РИА Новости боец гаубично-артиллерийского дивизиона."Был накат на нейтральный "опорник". Видимо, они решили, что его можно занять и использовать как плацдарм для совершения дальнейшего наступления. После первого же разрыва им стало понятно, что они обнаружены, что началась пристрелка. И да, их "догнали" при совершении отхода", — сказал собеседник агентства.По его словам, обнаружить попытку ВСУ закрепиться на нейтральной полосе удалось благодаря разведчикам и операторам беспилотников."Обычно ходят группами по три — четыре человека, иногда двойками, а тут пошло сразу десять человек. Нехарактерный для них размер группы. По нашим догадкам, в группе шли саперы для разминирования", — сказал российский боец.В Южной группировке служат мобилизованные на Урале.

https://ria.ru/20230709/spetsoperatsiya-1883036595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность