https://ria.ru/20230709/slovakiya-1883084932.html

В Словакии не нашли причин для размещения ядерного оружия

В Словакии не нашли причин для размещения ядерного оружия - РИА Новости, 09.07.2023

В Словакии не нашли причин для размещения ядерного оружия

Словакия не видит причин для того, чтобы размещать ядерное оружие в Центральной Европе, заявил министр обороны страны Мартин Скленар в интервью словацкому... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T12:08

2023-07-09T12:08

2023-07-09T12:08

в мире

польша

словакия

матеуш моравецкий

белоруссия

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БРАТИСЛАВА, 9 июл - РИА Новости. Словакия не видит причин для того, чтобы размещать ядерное оружие в Центральной Европе, заявил министр обороны страны Мартин Скленар в интервью словацкому изданию pravda.sk. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что его страна хочет разместить у себя американское ядерное оружие в ответ на размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. При этом он отметил, что хотел бы, чтобы ядерное оружие появилось в Польше как можно скорее. "С нашей точки зрения, пока мы не видим причин для того, чтобы в этом регионе (Центральной Европе - ред.) было размещено ядерное оружие. В подобном духе на польский призыв предварительно ответили и страны, которые имеют некоторые ядерные возможности. Рекомендуем спросить у представителей Польши, что их ведет к таким запросам", - сказал Скленар. Он отметил, что "это дело Польши". "Своим национальным правом они определяют характер того, что хотят иметь на своей территории ради гарантий безопасности", - добавил Скленар.

https://ria.ru/20230701/polsha-1881563149.html

https://ria.ru/20230701/polsha-1881536163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, словакия, матеуш моравецкий, белоруссия