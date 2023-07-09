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В Словакии не нашли причин для размещения ядерного оружия - РИА Новости, 09.07.2023
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12:08 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/slovakiya-1883084932.html
В Словакии не нашли причин для размещения ядерного оружия
В Словакии не нашли причин для размещения ядерного оружия - РИА Новости, 09.07.2023
В Словакии не нашли причин для размещения ядерного оружия
Словакия не видит причин для того, чтобы размещать ядерное оружие в Центральной Европе, заявил министр обороны страны Мартин Скленар в интервью словацкому... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T12:08
2023-07-09T12:08
в мире
польша
словакия
матеуш моравецкий
белоруссия
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БРАТИСЛАВА, 9 июл - РИА Новости. Словакия не видит причин для того, чтобы размещать ядерное оружие в Центральной Европе, заявил министр обороны страны Мартин Скленар в интервью словацкому изданию pravda.sk. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что его страна хочет разместить у себя американское ядерное оружие в ответ на размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. При этом он отметил, что хотел бы, чтобы ядерное оружие появилось в Польше как можно скорее. "С нашей точки зрения, пока мы не видим причин для того, чтобы в этом регионе (Центральной Европе - ред.) было размещено ядерное оружие. В подобном духе на польский призыв предварительно ответили и страны, которые имеют некоторые ядерные возможности. Рекомендуем спросить у представителей Польши, что их ведет к таким запросам", - сказал Скленар. Он отметил, что "это дело Польши". "Своим национальным правом они определяют характер того, что хотят иметь на своей территории ради гарантий безопасности", - добавил Скленар.
https://ria.ru/20230701/polsha-1881563149.html
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в мире, польша, словакия, матеуш моравецкий, белоруссия
В мире, Польша, Словакия, Матеуш Моравецкий, Белоруссия
В Словакии не нашли причин для размещения ядерного оружия

Министр обороны Скленар: Словакия не видит причин для размещения ядерного оружия в регионе

CC BY-SA 2.0 / Rob Hurson / Hlavné NamestieВид на Главную площадь в Братиславе
Вид на Главную площадь в Братиславе - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
CC BY-SA 2.0 / Rob Hurson / Hlavné Namestie
Вид на Главную площадь в Братиславе. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 9 июл - РИА Новости. Словакия не видит причин для того, чтобы размещать ядерное оружие в Центральной Европе, заявил министр обороны страны Мартин Скленар в интервью словацкому изданию pravda.sk.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что его страна хочет разместить у себя американское ядерное оружие в ответ на размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. При этом он отметил, что хотел бы, чтобы ядерное оружие появилось в Польше как можно скорее.
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"С нашей точки зрения, пока мы не видим причин для того, чтобы в этом регионе (Центральной Европе - ред.) было размещено ядерное оружие. В подобном духе на польский призыв предварительно ответили и страны, которые имеют некоторые ядерные возможности. Рекомендуем спросить у представителей Польши, что их ведет к таким запросам", - сказал Скленар.
Он отметил, что "это дело Польши". "Своим национальным правом они определяют характер того, что хотят иметь на своей территории ради гарантий безопасности", - добавил Скленар.
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