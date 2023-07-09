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В Сирии за сутки зафиксировали 12 нарушений меморандума "коалицией" США
В Сирии за сутки зафиксировали 12 нарушений меморандума "коалицией" США - РИА Новости, 09.07.2023
В Сирии за сутки зафиксировали 12 нарушений меморандума "коалицией" США
"Коалиция" во главе с США в Сирии за сутки 12 раз нарушила протоколы деконфликтации, восемь - в районе, закрытом для полетов из-за учений России и САР, сообщил... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T22:03
2023-07-09T22:03
2023-07-09T22:03
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. "Коалиция" во главе с США в Сирии за сутки 12 раз нарушила протоколы деконфликтации, восемь - в районе, закрытом для полетов из-за учений России и САР, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. "За сутки зафиксировано 12 случаев нарушений со стороны беспилотных летательных аппаратов так называемой "международной антитеррористической коалиции", из них восемь – в районе, закрытом для воздушных полетов в связи с проведением на севере Сирии совместных российско-сирийских учений", - сказал Гуринов на брифинге. Он добавил, что продолжаются случаи нарушения воздушного пространства и в других регионах Сирии. Кроме того, за первое полугодие 2023 года зафиксировано 1602 нарушения воздушного пространства Сирии со стороны "коалиции" в районе Эт-Танф. Также за прошедшие сутки в районе Эт-Танф зафиксировано четыре нарушения воздушного пространства САР двумя парами истребителей F-16 "коалиции".
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в мире, сирия, эт-танф, сша, f-16
В мире, Сирия, Эт-Танф, США, F-16
В Сирии за сутки зафиксировали 12 нарушений меморандума "коалицией" США
ЦПВС: в Сирии за сутки зафиксировали 12 нарушений меморандума "коалицией" США