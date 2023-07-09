Рейтинг@Mail.ru
В России за сутки потушили 95 природных пожаров - РИА Новости, 09.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/pozhary-1883090440.html
В России за сутки потушили 95 природных пожаров
В России за сутки потушили 95 природных пожаров - РИА Новости, 09.07.2023
В России за сутки потушили 95 природных пожаров
В России за сутки потушили 95 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T12:40
2023-07-09T12:40
происшествия
россия
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В России за сутки потушили 95 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 08.07.2023 года в 25 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 95 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 7214 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 9 июля на территории Российской Федерации в 18 регионах действовал 261 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 223 805 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в республике Саха (Якутия) - там действуют 79 пожаров на 143 321 гектарах.
https://ria.ru/20230703/pozhary-1881932683.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 95 природных пожаров

Лесопожарные службы за сутки потушили 95 природных пожаров в России

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В России за сутки потушили 95 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале.
«
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 08.07.2023 года в 25 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 95 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 7214 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 9 июля на территории Российской Федерации в 18 регионах действовал 261 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 223 805 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в республике Саха (Якутия) - там действуют 79 пожаров на 143 321 гектарах.
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
В МЧС рассказали о ситуации с природными пожарами
3 июля, 14:48
 
ПроисшествияРоссияПриродные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала