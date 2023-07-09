https://ria.ru/20230709/pozhary-1883090440.html
В России за сутки потушили 95 природных пожаров
В России за сутки потушили 95 природных пожаров - РИА Новости, 09.07.2023
В России за сутки потушили 95 природных пожаров
В России за сутки потушили 95 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T12:40
2023-07-09T12:40
2023-07-09T12:40
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В России за сутки потушили 95 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 08.07.2023 года в 25 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 95 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 7214 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 9 июля на территории Российской Федерации в 18 регионах действовал 261 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 223 805 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в республике Саха (Якутия) - там действуют 79 пожаров на 143 321 гектарах.
https://ria.ru/20230703/pozhary-1881932683.html
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происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 95 природных пожаров
Лесопожарные службы за сутки потушили 95 природных пожаров в России