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В Иваново загорелись склады в удобрением
В Иваново загорелись склады в удобрением - РИА Новости, 09.07.2023
В Иваново загорелись склады в удобрением
Склады с удобрениями, мелом и цементом загорелись в Иваново на площади 400 квадратных метров, пожар локализован, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T20:43
2023-07-09T20:43
2023-07-09T20:43
происшествия
иваново
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РЯЗАНЬ, 9 июл – РИА Новости. Склады с удобрениями, мелом и цементом загорелись в Иваново на площади 400 квадратных метров, пожар локализован, сообщило ГУМЧС по региону. "В городе Иваново, в районе площади Генкиной произошло возгорание секционных складов. В настоящий момент пожар локализован на площади 400 квадратных метров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ГУМЧС по региону. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, "внутри горели удобрения, мел и цемент".
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происшествия, иваново
В Иваново загорелись склады в удобрением
В Иваново склады в удобрением, мелом и цементом загорелись на площади 400 "квадратов"