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В Иваново загорелись склады в удобрением

В Иваново загорелись склады в удобрением - РИА Новости, 09.07.2023

В Иваново загорелись склады в удобрением

Склады с удобрениями, мелом и цементом загорелись в Иваново на площади 400 квадратных метров, пожар локализован, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T20:43

2023-07-09T20:43

2023-07-09T20:43

происшествия

иваново

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РЯЗАНЬ, 9 июл – РИА Новости. Склады с удобрениями, мелом и цементом загорелись в Иваново на площади 400 квадратных метров, пожар локализован, сообщило ГУМЧС по региону. "В городе Иваново, в районе площади Генкиной произошло возгорание секционных складов. В настоящий момент пожар локализован на площади 400 квадратных метров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ГУМЧС по региону. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, "внутри горели удобрения, мел и цемент".

иваново

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, иваново