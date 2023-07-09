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В Магаданской области горит почти 135 тысяч гектаров тайги - РИА Новости, 09.07.2023
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05:24 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/pozhar-1883036706.html
В Магаданской области горит почти 135 тысяч гектаров тайги
В Магаданской области горит почти 135 тысяч гектаров тайги - РИА Новости, 09.07.2023
В Магаданской области горит почти 135 тысяч гектаров тайги
В Магаданской области за сутки зарегистрировали 102 природных пожара, горит почти 135 тысяч гектаров тайги, сообщает в воскресенье министерство природных... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T05:24
2023-07-09T05:24
происшествия
магаданская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бе-200
ми-8 амтш
ан-26
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МАГАДАН, 9 июл – РИА Новости. В Магаданской области за сутки зарегистрировали 102 природных пожара, горит почти 135 тысяч гектаров тайги, сообщает в воскресенье министерство природных ресурсов региона. Ранее в Магаданской области объявили режим ЧС в связи с ситуацией с лесными пожарами. Жителям запретили выходить в леса и разжигать костры. В регионе на тушении пожаров работают два самолет Бе-200, больше 600 пожарных, в том числе из федерального резерва страны. "За сутки зарегистрировано 102 природных пожара на площади 148 тысяч 711 гектаров, из них продолжают действовать 84 пожара на площади 134 тысячи 949 гектаров, ликвидировано восемнадцать пожаров на площади 13 тысяч 762 гектара. Всего на тушение привлечено 601 человек и шестнадцать единиц техники", - говорится в сообщении. Дополняется, что в рамках межрегионального маневрирования на территории Магаданской области работают 386 человек, пожары тушат в том числе пожарные из Иркутской области, Забайкалья, Приморья, республики Тыва и Еврейской автономной области. "Кроме этого, ведут работу два самолета Бе-200, один вертолет МИ-8 ХАСЦ МЧС России, так же на территории области работает самолет-зондировщик Ан-26, вызывающий осадки. На особом контроле находятся два природных пожара, действующие на особо охраняемой природной территории заповедника "Магаданский". Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует", - дополняет министерство природных ресурсов Магаданской области.
https://ria.ru/20230707/pozhar-1882719389.html
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происшествия, магаданская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бе-200, ми-8 амтш, ан-26, россия
Происшествия, Магаданская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Бе-200, Ми-8 АМТШ, Ан-26, Россия
В Магаданской области горит почти 135 тысяч гектаров тайги

Минприроды Магаданской области: в регионе горит почти 135 тысяч гектаров тайги

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Пожар в лесном массиве. Архивное фото
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МАГАДАН, 9 июл – РИА Новости. В Магаданской области за сутки зарегистрировали 102 природных пожара, горит почти 135 тысяч гектаров тайги, сообщает в воскресенье министерство природных ресурсов региона.
Ранее в Магаданской области объявили режим ЧС в связи с ситуацией с лесными пожарами. Жителям запретили выходить в леса и разжигать костры. В регионе на тушении пожаров работают два самолет Бе-200, больше 600 пожарных, в том числе из федерального резерва страны.
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Лесопожарные службы за сутки потушили 102 природных пожара в России
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"За сутки зарегистрировано 102 природных пожара на площади 148 тысяч 711 гектаров, из них продолжают действовать 84 пожара на площади 134 тысячи 949 гектаров, ликвидировано восемнадцать пожаров на площади 13 тысяч 762 гектара. Всего на тушение привлечено 601 человек и шестнадцать единиц техники", - говорится в сообщении.
Дополняется, что в рамках межрегионального маневрирования на территории Магаданской области работают 386 человек, пожары тушат в том числе пожарные из Иркутской области, Забайкалья, Приморья, республики Тыва и Еврейской автономной области.
"Кроме этого, ведут работу два самолета Бе-200, один вертолет МИ-8 ХАСЦ МЧС России, так же на территории области работает самолет-зондировщик Ан-26, вызывающий осадки. На особом контроле находятся два природных пожара, действующие на особо охраняемой природной территории заповедника "Магаданский". Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует", - дополняет министерство природных ресурсов Магаданской области.
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ПроисшествияМагаданская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Бе-200Ми-8 АМТШАн-26Россия
 
 
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