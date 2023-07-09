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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 09.07.2023
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11:02 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/pogoda-1883057470.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 09.07.2023
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачно с прояснениями, без существенных осадков и до плюс 25 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T11:02
2023-07-09T11:02
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без существенных осадков и до плюс 25 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона, куда с севера будут поступать свежие воздушные массы с комфортным температурным фоном и отдельные башенки кучево-дождевых облаков, которые частично могут зацепить Подмосковье. В Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков, по области местами, преимущественно на юго-востоке, кратковременный дождь", - рассказал Тишковец. Он отметил, что температура воздуха днем в мегаполисе плюс 23 - плюс 25 градусов, по области плюс 20 - плюс 25. Ветер ожидается северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 743 миллиметра ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Синоптик Тишковец: без существенных осадков и до плюс 25 ожидается в Москве в воскресенье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛюди катаются на катамаранах в Парке Горького
Люди катаются на катамаранах в Парке Горького - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Люди катаются на катамаранах в Парке Горького. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без существенных осадков и до плюс 25 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"В воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона, куда с севера будут поступать свежие воздушные массы с комфортным температурным фоном и отдельные башенки кучево-дождевых облаков, которые частично могут зацепить Подмосковье. В Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков, по области местами, преимущественно на юго-востоке, кратковременный дождь", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что температура воздуха днем в мегаполисе плюс 23 - плюс 25 градусов, по области плюс 20 - плюс 25. Ветер ожидается северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 743 миллиметра ртутного столба.
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