https://ria.ru/20230709/pogoda-1883057470.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 09.07.2023

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачно с прояснениями, без существенных осадков и до плюс 25 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T11:02

2023-07-09T11:02

2023-07-09T11:02

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без существенных осадков и до плюс 25 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона, куда с севера будут поступать свежие воздушные массы с комфортным температурным фоном и отдельные башенки кучево-дождевых облаков, которые частично могут зацепить Подмосковье. В Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков, по области местами, преимущественно на юго-востоке, кратковременный дождь", - рассказал Тишковец. Он отметил, что температура воздуха днем в мегаполисе плюс 23 - плюс 25 градусов, по области плюс 20 - плюс 25. Ветер ожидается северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 743 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20230707/volny-1882767554.html

москва

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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода