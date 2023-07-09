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В Балаково пациентка напала на санитарку из-за несогласия с диагнозом - РИА Новости, 09.07.2023
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11:38 09.07.2023 (обновлено: 16:01 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/patsientka-1883069430.html
В Балаково пациентка напала на санитарку из-за несогласия с диагнозом
В Балаково пациентка напала на санитарку из-за несогласия с диагнозом - РИА Новости, 09.07.2023
В Балаково пациентка напала на санитарку из-за несогласия с диагнозом
Пьяная пациентка в травмпункте города Балаково Саратовской области после исключения у нее перелома "пальца, которым она ковыряла в носу", из-за несогласия с... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T11:38
2023-07-09T16:01
происшествия
балаково
саратовская область
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САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости. Пьяная пациентка в травмпункте города Балаково Саратовской области после исключения у нее перелома "пальца, которым она ковыряла в носу", из-за несогласия с диагнозом избила санитарку, пострадавшая госпитализирована, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в Telegram-канале. "Агрессивная женщина 35 лет в состоянии алкогольного опьянения выразила свое несогласие с поставленным диагнозом рукоприкладством. Женщина обратилась за помощью к медикам травмпункта около 4.30 (3.30 мск), повод для обращения - сломанный палец, которым она ковыряла в носу. После осмотра и полученного рентгеновского снимка перелом не подтвердился, что сильно огорчило пациентку... Свое огорчение и несогласие с поставленным диагнозом она выразила своеобразно - схватила за волосы и сильно ударила головой о стену санитарку травмпункта", - написал Костин. По словам министра, санитарка госпитализирована, заявление в полицию она напишет при опросе полицейскими в больнице. "После нажатия тревожной кнопки группа быстрого реагирования прибыла оперативно и очень кстати: пациентка уже разыскивалась за нанесение телесных повреждений другому человеку", - отметил он.Региональное управление СК РФ сообщило, что начало проверку информации о нападении на санитарку медучреждения в Балаково, по результатам "будет принято соответствующее процессуальное решение".
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происшествия, балаково, саратовская область
Происшествия, Балаково, Саратовская область
В Балаково пациентка напала на санитарку из-за несогласия с диагнозом

Министр Костин: пьяная пациентка избила санитарку в Балаково из-за несогласия с диагнозом

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы
Сотрудница больницы - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы. Архивное фото
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САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости. Пьяная пациентка в травмпункте города Балаково Саратовской области после исключения у нее перелома "пальца, которым она ковыряла в носу", из-за несогласия с диагнозом избила санитарку, пострадавшая госпитализирована, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в Telegram-канале.
«
"Агрессивная женщина 35 лет в состоянии алкогольного опьянения выразила свое несогласие с поставленным диагнозом рукоприкладством. Женщина обратилась за помощью к медикам травмпункта около 4.30 (3.30 мск), повод для обращения - сломанный палец, которым она ковыряла в носу. После осмотра и полученного рентгеновского снимка перелом не подтвердился, что сильно огорчило пациентку... Свое огорчение и несогласие с поставленным диагнозом она выразила своеобразно - схватила за волосы и сильно ударила головой о стену санитарку травмпункта", - написал Костин.
По словам министра, санитарка госпитализирована, заявление в полицию она напишет при опросе полицейскими в больнице.
"После нажатия тревожной кнопки группа быстрого реагирования прибыла оперативно и очень кстати: пациентка уже разыскивалась за нанесение телесных повреждений другому человеку", - отметил он.
Региональное управление СК РФ сообщило, что начало проверку информации о нападении на санитарку медучреждения в Балаково, по результатам "будет принято соответствующее процессуальное решение".
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