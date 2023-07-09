В Балаково пациентка напала на санитарку из-за несогласия с диагнозом
Министр Костин: пьяная пациентка избила санитарку в Балаково из-за несогласия с диагнозом
Сотрудница больницы. Архивное фото
САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости. Пьяная пациентка в травмпункте города Балаково Саратовской области после исключения у нее перелома "пальца, которым она ковыряла в носу", из-за несогласия с диагнозом избила санитарку, пострадавшая госпитализирована, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в Telegram-канале.
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"Агрессивная женщина 35 лет в состоянии алкогольного опьянения выразила свое несогласие с поставленным диагнозом рукоприкладством. Женщина обратилась за помощью к медикам травмпункта около 4.30 (3.30 мск), повод для обращения - сломанный палец, которым она ковыряла в носу. После осмотра и полученного рентгеновского снимка перелом не подтвердился, что сильно огорчило пациентку... Свое огорчение и несогласие с поставленным диагнозом она выразила своеобразно - схватила за волосы и сильно ударила головой о стену санитарку травмпункта", - написал Костин.
По словам министра, санитарка госпитализирована, заявление в полицию она напишет при опросе полицейскими в больнице.
"После нажатия тревожной кнопки группа быстрого реагирования прибыла оперативно и очень кстати: пациентка уже разыскивалась за нанесение телесных повреждений другому человеку", - отметил он.
Региональное управление СК РФ сообщило, что начало проверку информации о нападении на санитарку медучреждения в Балаково, по результатам "будет принято соответствующее процессуальное решение".