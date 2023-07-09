https://ria.ru/20230709/patsientka-1883069430.html

В Балаково пациентка напала на санитарку из-за несогласия с диагнозом

В Балаково пациентка напала на санитарку из-за несогласия с диагнозом - РИА Новости, 09.07.2023

В Балаково пациентка напала на санитарку из-за несогласия с диагнозом

Пьяная пациентка в травмпункте города Балаково Саратовской области после исключения у нее перелома "пальца, которым она ковыряла в носу", из-за несогласия с... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T11:38

2023-07-09T11:38

2023-07-09T16:01

происшествия

балаково

саратовская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766290684_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_a2d7547310e9147a2cbdfe6834dc71c3.jpg

САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости. Пьяная пациентка в травмпункте города Балаково Саратовской области после исключения у нее перелома "пальца, которым она ковыряла в носу", из-за несогласия с диагнозом избила санитарку, пострадавшая госпитализирована, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в Telegram-канале. "Агрессивная женщина 35 лет в состоянии алкогольного опьянения выразила свое несогласие с поставленным диагнозом рукоприкладством. Женщина обратилась за помощью к медикам травмпункта около 4.30 (3.30 мск), повод для обращения - сломанный палец, которым она ковыряла в носу. После осмотра и полученного рентгеновского снимка перелом не подтвердился, что сильно огорчило пациентку... Свое огорчение и несогласие с поставленным диагнозом она выразила своеобразно - схватила за волосы и сильно ударила головой о стену санитарку травмпункта", - написал Костин. По словам министра, санитарка госпитализирована, заявление в полицию она напишет при опросе полицейскими в больнице. "После нажатия тревожной кнопки группа быстрого реагирования прибыла оперативно и очень кстати: пациентка уже разыскивалась за нанесение телесных повреждений другому человеку", - отметил он.Региональное управление СК РФ сообщило, что начало проверку информации о нападении на санитарку медучреждения в Балаково, по результатам "будет принято соответствующее процессуальное решение".

https://ria.ru/20230124/saratov-1847115118.html

балаково

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, балаково, саратовская область