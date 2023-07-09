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Суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на полицейских в Кузбассе - РИА Новости, 09.07.2023
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10:19 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/napadenie-1883052540.html
Суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на полицейских в Кузбассе
Суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на полицейских в Кузбассе - РИА Новости, 09.07.2023
Суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на полицейских в Кузбассе
Суд в Кузбассе арестовал мужчину, напавшего с ножом на двух полицейских и ранившего их в дежурной части отдела МВД в городе Киселевске Кемеровской области,... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T10:19
2023-07-09T10:19
происшествия
киселевск
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 9 июл - РИА Новости. Суд в Кузбассе арестовал мужчину, напавшего с ножом на двух полицейских и ранившего их в дежурной части отдела МВД в городе Киселевске Кемеровской области, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. Ранее пресс-служба СУСК по Кемеровской области сообщала, что неадекватный мужчина в Киселевске пришел в отделение полиции, ранил ножом двух правоохранителей и скрылся, его нашли, возбуждено уголовное дело. "По ходатайству органов следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя города Киселевска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.
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происшествия, киселевск, кемеровская область
Происшествия, Киселевск, Кемеровская область
Суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на полицейских в Кузбассе

Суд арестовал мужчину, ранившего ножом двух полицейских в отделе МВД в Киселевске

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 9 июл - РИА Новости. Суд в Кузбассе арестовал мужчину, напавшего с ножом на двух полицейских и ранившего их в дежурной части отдела МВД в городе Киселевске Кемеровской области, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Ранее пресс-служба СУСК по Кемеровской области сообщала, что неадекватный мужчина в Киселевске пришел в отделение полиции, ранил ножом двух правоохранителей и скрылся, его нашли, возбуждено уголовное дело.
"По ходатайству органов следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя города Киселевска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияКиселевскКемеровская область
 
 
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