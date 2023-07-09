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Суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на полицейских в Кузбассе
Суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на полицейских в Кузбассе - РИА Новости, 09.07.2023
Суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на полицейских в Кузбассе
Суд в Кузбассе арестовал мужчину, напавшего с ножом на двух полицейских и ранившего их в дежурной части отдела МВД в городе Киселевске Кемеровской области,... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T10:19
2023-07-09T10:19
2023-07-09T10:19
происшествия
киселевск
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 9 июл - РИА Новости. Суд в Кузбассе арестовал мужчину, напавшего с ножом на двух полицейских и ранившего их в дежурной части отдела МВД в городе Киселевске Кемеровской области, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. Ранее пресс-служба СУСК по Кемеровской области сообщала, что неадекватный мужчина в Киселевске пришел в отделение полиции, ранил ножом двух правоохранителей и скрылся, его нашли, возбуждено уголовное дело. "По ходатайству органов следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя города Киселевска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.
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киселевск
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, киселевск, кемеровская область
Происшествия, Киселевск, Кемеровская область
Суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на полицейских в Кузбассе
Суд арестовал мужчину, ранившего ножом двух полицейских в отделе МВД в Киселевске