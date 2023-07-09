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Британский архиепископ увидел "проблему" в молитве "Отче наш" - РИА Новости, 09.07.2023
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Религия
 
01:09 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/molitva-1883031350.html
Британский архиепископ увидел "проблему" в молитве "Отче наш"
Британский архиепископ увидел "проблему" в молитве "Отче наш" - РИА Новости, 09.07.2023
Британский архиепископ увидел "проблему" в молитве "Отче наш"
Слово "отец" в молитве "Отче наш" вносит в нее "патриархальный оттенок", заявил архиепископ Йоркский Стивен Коттрелл, слова которого приводит британская газета... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T01:09
2023-07-09T01:09
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Слово "отец" в молитве "Отче наш" вносит в нее "патриархальный оттенок", заявил архиепископ Йоркский Стивен Коттрелл, слова которого приводит британская газета Guardian."Я знаю, что слово "отец" проблематично для тех, чей опыт общения с земными отцами был разрушительным и оскорбительным", — предположил священнослужитель, выступая на заседании Генерального синода Англиканской церкви.По мнению Коттлера, это слово также неприятно и для всех тех, кто "много трудился" из-за патриархального уклада жизни. К таким людям архиепископ причислил и себя.Неоднозначное высказывание третьего лица Англиканской церкви вызвало полемику среди членов Генерального синода. Так, каноник Крис Сагден напомнил, что принятую форму главной христианской молитвы предложил Христос, который призывал молиться именно "нашему отцу"."Говорит ли архиепископ Йоркский, что Иисус был неправ, или что Иисус не был осведомлен с точки зрения богословия? Кажется, это символизирует стремление некоторых церковных лидеров ориентироваться на культуру, а не на Священные Писания", — отметил Сагден.Это уже не первый случай дискуссии о гендерных аспектах христианства. В феврале этого года в Англиканской церкви заявили, что рассматривают вопрос использования "гендерно-нейтральных" терминов для обозначения Бога.
https://ria.ru/20230221/tserkov-1853385413.html
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Британский архиепископ увидел "проблему" в молитве "Отче наш"

Йоркский архиепископ Стивен Коттрелл назвал слова из молитвы "Отче наш" проблемными

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАнгликанская церковь
Англиканская церковь - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Англиканская церковь. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Слово "отец" в молитве "Отче наш" вносит в нее "патриархальный оттенок", заявил архиепископ Йоркский Стивен Коттрелл, слова которого приводит британская газета Guardian.
"Я знаю, что слово "отец" проблематично для тех, чей опыт общения с земными отцами был разрушительным и оскорбительным", — предположил священнослужитель, выступая на заседании Генерального синода Англиканской церкви.
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По мнению Коттлера, это слово также неприятно и для всех тех, кто "много трудился" из-за патриархального уклада жизни. К таким людям архиепископ причислил и себя.
Неоднозначное высказывание третьего лица Англиканской церкви вызвало полемику среди членов Генерального синода. Так, каноник Крис Сагден напомнил, что принятую форму главной христианской молитвы предложил Христос, который призывал молиться именно "нашему отцу".
«
"Говорит ли архиепископ Йоркский, что Иисус был неправ, или что Иисус не был осведомлен с точки зрения богословия? Кажется, это символизирует стремление некоторых церковных лидеров ориентироваться на культуру, а не на Священные Писания", — отметил Сагден.
Это уже не первый случай дискуссии о гендерных аспектах христианства. В феврале этого года в Англиканской церкви заявили, что рассматривают вопрос использования "гендерно-нейтральных" терминов для обозначения Бога.
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