В Молдавии провели акцию по благоустройству кладбища советских воинов

КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. На мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе прошла акция по благоустройству кладбища советских воинов, сообщает Поисковое движение Молдавии. Накануне Поисковое движение Молдавии призвала всех, у кого есть время, желание и возможность, присоединиться к акции и навести порядок на священном месте упокоения героев Великой Отечественной войны. "Демократия убеждает нас, что гражданский долг - это про свободу выбора, про необходимость выстраиваться в очереди к избирательным урнам и без конца жевать политические новости. Люди, которые ранним воскресным утром пришли сегодня на мемориал, исполняли свой гражданский долг с граблями, косами и секаторами", - написал в своем телеграм-канале руководитель Поискового движения Алексей Петрович. По его словам, за шесть часов работы эти добровольцы сделали то, что "не смогло или не захотело сделать целое Министерство обороны и Национальная армия за полгода", и поблагодарил их за отзывчивость, человечность и достойную память. Молдавия была одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
"Демократия убеждает нас, что гражданский долг - это про свободу выбора, про необходимость выстраиваться в очереди к избирательным урнам и без конца жевать политические новости. Люди, которые ранним воскресным утром пришли сегодня на мемориал, исполняли свой гражданский долг с граблями, косами и секаторами", - написал в своем телеграм-канале руководитель Поискового движения Алексей Петрович.
По его словам, за шесть часов работы эти добровольцы сделали то, что "не смогло или не захотело сделать целое Министерство обороны и Национальная армия за полгода", и поблагодарил их за отзывчивость, человечность и достойную память.
Молдавия была одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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