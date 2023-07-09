https://ria.ru/20230709/frantsiya-1883140016.html
Франция может стать исламской республикой, заявил экс-кандидат в президенты
Франция может стать исламской республикой, заявил экс-кандидат в президенты - РИА Новости, 09.07.2023
Франция может стать исламской республикой, заявил экс-кандидат в президенты
Бывший кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Отвоевание" Эрик Земмур считает, что Франция может стать исламской республикой, если ничего не РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T19:30
2023-07-09T19:30
2023-07-09T19:30
религия
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эрик земмур
париж
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Отвоевание" Эрик Земмур считает, что Франция может стать исламской республикой, если ничего не изменится. В интервью испанской газете Debate лидер заявил, что большинство мусульман считают, что исламские законы выше законов Франции. Земмур отметил, что при этом лидеры страны ничего не делают, чтобы бороться с этим. "Если мы продолжим двигаться в этом направлении, то из-за демографии и демократии Франция однажды может стать исламской республикой", - сказал Земмур. Политика также спросили, что он думает по поводу осуждения "разима во Франции" президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Земмур заявил, что президент Турции "может принять в своей стране всех мусульманских мигрантов, которые есть во Франции". Ранее Эрдоган заявил, что Турция внимательно следит за ситуацией во Франции, призывает к спокойствию и решению вопросов без кровопролития, официальный Париж должен извлечь уроки из этого социального взрыва. Ряд французских политиков, в частности, президент крайне правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделль и лидер партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино, ранее уже связывали напряженность и беспорядки с мигрантами. Однако в МИД Франции заявляли, что в стране нет проблем с безопасностью из-за потока мигрантов. Во вторник, 27 июня, полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных.
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в мире, франция, турция, реджеп тайип эрдоган, эрик земмур, париж
Религия, В мире, Франция, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Эрик Земмур, Париж
Франция может стать исламской республикой, заявил экс-кандидат в президенты
Экс-кандидат в президенты Земмур: Франция может стать исламской республикой
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Бывший кандидат в президенты Франции, лидер
крайне правой партии "Отвоевание" Эрик Земмур считает, что Франция может стать исламской республикой, если ничего не изменится.
В интервью испанской газете Debate лидер заявил, что большинство мусульман считают, что исламские законы выше законов Франции. Земмур отметил, что при этом лидеры страны ничего не делают, чтобы бороться с этим.
"Если мы продолжим двигаться в этом направлении, то из-за демографии и демократии Франция однажды может стать исламской республикой", - сказал Земмур.
Политика также спросили, что он думает по поводу осуждения "разима во Франции" президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
. Земмур заявил, что президент Турции "может принять в своей стране всех мусульманских мигрантов, которые есть во Франции".
Ранее Эрдоган заявил, что Турция внимательно следит за ситуацией во Франции, призывает к спокойствию и решению вопросов без кровопролития, официальный Париж
должен извлечь уроки из этого социального взрыва.
Ряд французских политиков, в частности, президент крайне правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделль и лидер партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино, ранее уже связывали напряженность и беспорядки с мигрантами. Однако в МИД Франции заявляли, что в стране нет проблем с безопасностью из-за потока мигрантов.
Во вторник, 27 июня, полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных.
Это не апокалипсис и не конец света. Это просто Франция