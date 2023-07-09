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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 09.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска в 12.10 в воскресенье выпустили пять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T12:25

2023-07-09T12:25

2023-07-09T12:25

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска в 12.10 в воскресенье выпустили пять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12:10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется.

донецк

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины