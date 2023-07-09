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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 09.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска в 12.10 в воскресенье выпустили пять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T12:25
2023-07-09T12:25
2023-07-09T12:25
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска в 12.10 в воскресенье выпустили пять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12:10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка