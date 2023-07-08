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Украинские войска снова обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку - РИА Новости, 08.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:09 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/obstrel-1883012259.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку
Украинские войска снова обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку - РИА Новости, 08.07.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку
Украинские войска в субботу выпустили еще 48 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметров по Донецку, Горловке и Пантелеймоновке, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T20:09
2023-07-08T20:09
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
стирол
сцкк
нато
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска в субботу выпустили еще 48 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметров по Донецку, Горловке и Пантелеймоновке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Согласно сообщениям представительства в телеграм-канале, с 16.30 по 19.45 украинские войска обстреляли Киевский, Кировский, Петровский и Куйбышевский районы Донецка, а также Горловку и Пантелеймоновку, выпустив в общей сложности 48 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметров. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость после госпереворота в Киеве, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
https://ria.ru/20230708/ukraina-1882896607.html
донецк
горловка
донецкая народная республика
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донецк, горловка, стирол, сцкк, нато, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Стирол, СЦКК, НАТО, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска снова обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку

Представительство ДНР: ВСУ снова обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска в субботу выпустили еще 48 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметров по Донецку, Горловке и Пантелеймоновке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Согласно сообщениям представительства в телеграм-канале, с 16.30 по 19.45 украинские войска обстреляли Киевский, Кировский, Петровский и Куйбышевский районы Донецка, а также Горловку и Пантелеймоновку, выпустив в общей сложности 48 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметров.
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Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость после госпереворота в Киеве, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаСтиролСЦККНАТОДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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