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Умер актер Рудольф Искаков
Умер актер Рудольф Искаков - РИА Новости, 07.07.2023
Умер актер Рудольф Искаков
В 82 года умер Рудольф Искаков, сообщается на странице во "ВКонтакте" Курганского театра драмы. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T16:25
2023-07-07T16:25
2023-07-07T16:25
культура
новости культуры
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. В 82 года умер Рудольф Искаков, сообщается на странице во "ВКонтакте" Курганского театра драмы.Прощание с актером запланировано на восьмое июля.Рудольф Искаков окончил Тульское Суворовское военное училище. В 1960-м поступил в студию при Тульском драматическом театре.Он снимался на студии "Казахфильм", служил в русском театре драмы Алма-Аты, Донецком областном русском драматическом театре в Жданове. В Курганский театр драмы Искаков пришел в 1978 году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры
Культура, Новости культуры
Умер актер Рудольф Искаков
Актер Рудольф Искаков умер в 82 года
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости.
В 82 года умер Рудольф Искаков, сообщается
на странице во "ВКонтакте" Курганского театра драмы.
Прощание с актером запланировано на восьмое июля.
Рудольф Искаков окончил Тульское Суворовское военное училище. В 1960-м поступил в студию при Тульском драматическом театре.
Он снимался на студии "Казахфильм", служил в русском театре драмы Алма-Аты, Донецком областном русском драматическом театре в Жданове. В Курганский театр драмы Искаков пришел в 1978 году.