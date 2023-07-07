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Умер актер Рудольф Искаков - РИА Новости, 07.07.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:25 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/znamenitosti-1882830085.html
Умер актер Рудольф Искаков
Умер актер Рудольф Искаков - РИА Новости, 07.07.2023
Умер актер Рудольф Искаков
В 82 года умер Рудольф Искаков, сообщается на странице во "ВКонтакте" Курганского театра драмы. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T16:25
2023-07-07T16:25
культура
новости культуры
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. В 82 года умер Рудольф Искаков, сообщается на странице во "ВКонтакте" Курганского театра драмы.Прощание с актером запланировано на восьмое июля.Рудольф Искаков окончил Тульское Суворовское военное училище. В 1960-м поступил в студию при Тульском драматическом театре.Он снимался на студии "Казахфильм", служил в русском театре драмы Алма-Аты, Донецком областном русском драматическом театре в Жданове. В Курганский театр драмы Искаков пришел в 1978 году.
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новости культуры
Культура, Новости культуры
Умер актер Рудольф Искаков

Актер Рудольф Искаков умер в 82 года

© Фото : Курганский Театр ДрамыРудольф Искаков
Рудольф Искаков - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© Фото : Курганский Театр Драмы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. В 82 года умер Рудольф Искаков, сообщается на странице во "ВКонтакте" Курганского театра драмы.
Прощание с актером запланировано на восьмое июля.
Рудольф Искаков окончил Тульское Суворовское военное училище. В 1960-м поступил в студию при Тульском драматическом театре.
Он снимался на студии "Казахфильм", служил в русском театре драмы Алма-Аты, Донецком областном русском драматическом театре в Жданове. В Курганский театр драмы Искаков пришел в 1978 году.
 
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