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Умер актер Рудольф Искаков

Умер актер Рудольф Искаков - РИА Новости, 07.07.2023

Умер актер Рудольф Искаков

В 82 года умер Рудольф Искаков, сообщается на странице во "ВКонтакте" Курганского театра драмы. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T16:25

2023-07-07T16:25

2023-07-07T16:25

культура

новости культуры

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. В 82 года умер Рудольф Искаков, сообщается на странице во "ВКонтакте" Курганского театра драмы.Прощание с актером запланировано на восьмое июля.Рудольф Искаков окончил Тульское Суворовское военное училище. В 1960-м поступил в студию при Тульском драматическом театре.Он снимался на студии "Казахфильм", служил в русском театре драмы Алма-Аты, Донецком областном русском драматическом театре в Жданове. В Курганский театр драмы Искаков пришел в 1978 году.

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры