Рейтинг@Mail.ru
Жители 21 округа Подмосковья смогут проверить здоровье в парках на выходных - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
16:37 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/zdorove-1882839736.html
Жители 21 округа Подмосковья смогут проверить здоровье в парках на выходных
Жители 21 округа Подмосковья смогут проверить здоровье в парках на выходных - РИА Новости, 07.07.2023
Жители 21 округа Подмосковья смогут проверить здоровье в парках на выходных
В предстоящие выходные жители более 20 муниципалитетов Московской области смогут проверить свое здоровье в парках, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T16:37
2023-07-07T16:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877784900_0:108:1280:828_1920x0_80_0_0_cffcef8cda360083f4ca1effb9ef02fa.jpg
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В предстоящие выходные жители более 20 муниципалитетов Московской области смогут проверить свое здоровье в парках, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. Акция "Проверь здоровье в парке" пройдет в 21 округе региона, среди них: Балашиха, Луховицы, Ленинский округ, Мытищи, Химки, Щелково и другие. "Это удобный формат для того, чтобы проверить здоровье, не нужно идти в поликлинику. Получить консультацию врача и сдать анализы можно во время прогулки в парке. В эти выходные в акции участвуют 23 парка", – рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова. В рамках осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови и пройти прочие исследования. По необходимости пациентов направляют в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на подмосковном сайте "Госуслуг".
https://ria.ru/20230629/reabilitatsiya-1881297331.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877784900_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_00d777fd1216edcb4cca88e9b20ac48c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова

Жители 21 округа Подмосковья смогут проверить здоровье в парках на выходных

© Фото : министерство здравоохранения Московской областиПочти 700 человек проверили свое здоровье в подмосковных парках на выходных
Почти 700 человек проверили свое здоровье в подмосковных парках на выходных - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© Фото : министерство здравоохранения Московской области
Почти 700 человек проверили свое здоровье в подмосковных парках на выходных
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В предстоящие выходные жители более 20 муниципалитетов Московской области смогут проверить свое здоровье в парках, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
Акция "Проверь здоровье в парке" пройдет в 21 округе региона, среди них: Балашиха, Луховицы, Ленинский округ, Мытищи, Химки, Щелково и другие.
"Это удобный формат для того, чтобы проверить здоровье, не нужно идти в поликлинику. Получить консультацию врача и сдать анализы можно во время прогулки в парке. В эти выходные в акции участвуют 23 парка", – рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.
В рамках осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови и пройти прочие исследования. По необходимости пациентов направляют в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на подмосковном сайте "Госуслуг".
Сотрудник в реабилитационном отделении - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Новая реабилитационная техника для лечения детей появилась в Подмосковье
29 июня, 19:14
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала