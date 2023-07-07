https://ria.ru/20230707/zdorove-1882839736.html

Жители 21 округа Подмосковья смогут проверить здоровье в парках на выходных

Жители 21 округа Подмосковья смогут проверить здоровье в парках на выходных - РИА Новости, 07.07.2023

Жители 21 округа Подмосковья смогут проверить здоровье в парках на выходных

В предстоящие выходные жители более 20 муниципалитетов Московской области смогут проверить свое здоровье в парках, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T16:37

2023-07-07T16:37

2023-07-07T16:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В предстоящие выходные жители более 20 муниципалитетов Московской области смогут проверить свое здоровье в парках, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. Акция "Проверь здоровье в парке" пройдет в 21 округе региона, среди них: Балашиха, Луховицы, Ленинский округ, Мытищи, Химки, Щелково и другие. "Это удобный формат для того, чтобы проверить здоровье, не нужно идти в поликлинику. Получить консультацию врача и сдать анализы можно во время прогулки в парке. В эти выходные в акции участвуют 23 парка", – рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова. В рамках осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови и пройти прочие исследования. По необходимости пациентов направляют в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на подмосковном сайте "Госуслуг".

https://ria.ru/20230629/reabilitatsiya-1881297331.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова