Захарова прокомментировала сообщения про "тайные переговоры" по Украине
Захарова высказалась о "тайных переговорах" по Украине: выдают желаемое за действительное
© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Сообщения о "секретных переговорах" Москвы с американскими экс-чиновниками – попытка властей США выдать желаемое за действительное, а встречи с политологами нельзя считать переговорами, на них мирный план по Украине не обсуждается, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на неназванные источники сообщил, что экс-чиновники США якобы провели в апреле секретные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы заложить основу для переговоров о завершении конфликта на Украине.
"Нынешние же вбросы о "секретных переговорах с чиновниками" и "дискуссиях о мирном плане" – попытка администрации Байдена выдать желаемое за действительное в преддверии выборов", – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Официальный представитель российского МИД предположила, что речь идет о встрече с членами Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR) 24 апреля, возглавляемого Ричардом Хаасом.
"Ни он, ни упомянутые в сообщениях американской прессы Чарльз Купчан и Томас Грэм правительственных должностей в США не занимают", – написала она.
Она отметила, что с таким же успехом за "секретные переговоры" можно выдать встречу главы МИД с членами СВОП или представителями различных организаций.
"В рамках дискуссии обсуждаются современные международные отношения и глобальная повестка. Ни о каком "мирном плане по Украине" не было и речи", – написала она.