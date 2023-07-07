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Захарова прокомментировала сообщения про "тайные переговоры" по Украине - РИА Новости, 07.07.2023
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14:33 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/zakharova-1882802320.html
Захарова прокомментировала сообщения про "тайные переговоры" по Украине
Захарова прокомментировала сообщения про "тайные переговоры" по Украине - РИА Новости, 07.07.2023
Захарова прокомментировала сообщения про "тайные переговоры" по Украине
Сообщения о "секретных переговорах" Москвы с американскими экс-чиновниками – попытка властей США выдать желаемое за действительное, а встречи с политологами... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T14:33
2023-07-07T14:33
в мире
цены на нефть
украина
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Сообщения о "секретных переговорах" Москвы с американскими экс-чиновниками – попытка властей США выдать желаемое за действительное, а встречи с политологами нельзя считать переговорами, на них мирный план по Украине не обсуждается, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее телеканал NBC со ссылкой на неназванные источники сообщил, что экс-чиновники США якобы провели в апреле секретные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы заложить основу для переговоров о завершении конфликта на Украине. "Нынешние же вбросы о "секретных переговорах с чиновниками" и "дискуссиях о мирном плане" – попытка администрации Байдена выдать желаемое за действительное в преддверии выборов", – написала Захарова в своем телеграм-канале. Официальный представитель российского МИД предположила, что речь идет о встрече с членами Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR) 24 апреля, возглавляемого Ричардом Хаасом. "Ни он, ни упомянутые в сообщениях американской прессы Чарльз Купчан и Томас Грэм правительственных должностей в США не занимают", – написала она. Она отметила, что с таким же успехом за "секретные переговоры" можно выдать встречу главы МИД с членами СВОП или представителями различных организаций. "В рамках дискуссии обсуждаются современные международные отношения и глобальная повестка. Ни о каком "мирном плане по Украине" не было и речи", – написала она.
https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882695350.html
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в мире, цены на нефть, украина, мария захарова, nbc, сергей лавров, россия, сша, ричард хаас
В мире, Цены на нефть, Украина, Мария Захарова, NBC, Сергей Лавров, Россия, США, Ричард Хаас
Захарова прокомментировала сообщения про "тайные переговоры" по Украине

Захарова высказалась о "тайных переговорах" по Украине: выдают желаемое за действительное

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Сообщения о "секретных переговорах" Москвы с американскими экс-чиновниками – попытка властей США выдать желаемое за действительное, а встречи с политологами нельзя считать переговорами, на них мирный план по Украине не обсуждается, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на неназванные источники сообщил, что экс-чиновники США якобы провели в апреле секретные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы заложить основу для переговоров о завершении конфликта на Украине.
"Нынешние же вбросы о "секретных переговорах с чиновниками" и "дискуссиях о мирном плане" – попытка администрации Байдена выдать желаемое за действительное в преддверии выборов", – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Официальный представитель российского МИД предположила, что речь идет о встрече с членами Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR) 24 апреля, возглавляемого Ричардом Хаасом.
"Ни он, ни упомянутые в сообщениях американской прессы Чарльз Купчан и Томас Грэм правительственных должностей в США не занимают", – написала она.
Она отметила, что с таким же успехом за "секретные переговоры" можно выдать встречу главы МИД с членами СВОП или представителями различных организаций.
"В рамках дискуссии обсуждаются современные международные отношения и глобальная повестка. Ни о каком "мирном плане по Украине" не было и речи", – написала она.
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