https://ria.ru/20230707/zakharova-1882802320.html

Захарова прокомментировала сообщения про "тайные переговоры" по Украине

Захарова прокомментировала сообщения про "тайные переговоры" по Украине - РИА Новости, 07.07.2023

Захарова прокомментировала сообщения про "тайные переговоры" по Украине

Сообщения о "секретных переговорах" Москвы с американскими экс-чиновниками – попытка властей США выдать желаемое за действительное, а встречи с политологами... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T14:33

2023-07-07T14:33

2023-07-07T14:33

в мире

цены на нефть

украина

мария захарова

nbc

сергей лавров

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861897043_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_ab4384637c05e571fb65eb21aba1a233.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Сообщения о "секретных переговорах" Москвы с американскими экс-чиновниками – попытка властей США выдать желаемое за действительное, а встречи с политологами нельзя считать переговорами, на них мирный план по Украине не обсуждается, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее телеканал NBC со ссылкой на неназванные источники сообщил, что экс-чиновники США якобы провели в апреле секретные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы заложить основу для переговоров о завершении конфликта на Украине. "Нынешние же вбросы о "секретных переговорах с чиновниками" и "дискуссиях о мирном плане" – попытка администрации Байдена выдать желаемое за действительное в преддверии выборов", – написала Захарова в своем телеграм-канале. Официальный представитель российского МИД предположила, что речь идет о встрече с членами Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR) 24 апреля, возглавляемого Ричардом Хаасом. "Ни он, ни упомянутые в сообщениях американской прессы Чарльз Купчан и Томас Грэм правительственных должностей в США не занимают", – написала она. Она отметила, что с таким же успехом за "секретные переговоры" можно выдать встречу главы МИД с членами СВОП или представителями различных организаций. "В рамках дискуссии обсуждаются современные международные отношения и глобальная повестка. Ни о каком "мирном плане по Украине" не было и речи", – написала она.

https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882695350.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, украина, мария захарова, nbc, сергей лавров, россия, сша, ричард хаас