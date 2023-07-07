https://ria.ru/20230707/vtsiom-1882743623.html

Более 78 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ

Более 78 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 07.07.2023

Более 78 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ

Более 78% россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют практически 75%, следует из результатов опроса Всероссийского центра... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T11:29

2023-07-07T11:29

2023-07-07T11:29

общество

россия

владимир путин

вциом

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Более 78% россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют практически 75%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно опубликованным данным, на вопрос, одобряют ли они деятельность президента России, 74,7% респондентов ответили, что одобряют, 14,8% - не одобряют. Кроме того, 78,1% респондентов сообщили, что доверяют Владимиру Путину, недоверие высказали 17,7% опрошенных. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 26 июня по 2 июля 2023 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%.

https://ria.ru/20230707/spokoystvie-1882730612.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, владимир путин, вциом