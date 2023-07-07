https://ria.ru/20230707/utilsbor-1882864141.html

Азаров: повышение утильсбора позволит защитить российский авторынок

Азаров: повышение утильсбора позволит защитить российский авторынок - РИА Новости, 07.07.2023

Азаров: повышение утильсбора позволит защитить российский авторынок

Повышение утилизационного сбора на ввозимые в РФ для перепродажи автомобили позволит защитить российский рынок автомобилестроения, привлечет дополнительные... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T17:55

2023-07-07T17:55

2023-07-07T17:55

самарская область

дмитрий азаров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

авто

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Повышение утилизационного сбора на ввозимые в РФ для перепродажи автомобили позволит защитить российский рынок автомобилестроения, привлечет дополнительные средства на развитие всей отрасли, считает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Ранее Минпромторг РФ сообщил, что утилизационный сбор на легковые и легкие коммерческие автомобили, грузовики, а также автобусы будет проиндексирован в РФ с 1 августа. Индексация утильсбора коснется юрлиц, ввозящих импортные новые и б/у авто, а также физлиц, ввозящих машины для перепродажи. Ставка для легковых автомобилей вырастет в 1,7-3,7 раза. "Повышение утильсбора позволит защитить российский рынок автомобилестроения, привлечет дополнительные средства на развитие всей отрасли. Это важный шаг по поддержке АВТОВАЗа, а значит, и трудового коллектива завода, самого крупного в Самарской области, других отечественных автопроизводителей, производителей автокомпонентов. Это еще один шаг на пути к технологическому суверенитету нашей страны", - подчеркнул Азаров, слова которого приводит пресс-служба правительства Самарской области. Инициатива о повышении утилизационного сбора разрабатывалась губернатором Самарской области совместно с АВТОВАЗом с начала этого года. Глава региона, в частности, в апреле представлял эту инициативу при подготовке заседания Президиума Госсовета по промышленности. В ходе Госсовета участники заседания поддержали предложение о целесообразности повышения утильсбора. Также Азаров докладывал об этой инициативе председателю Совета Федерации ФС РФ Валентине Матвиенко. В результате проведенной комплексной работы инициативу удалось защитить на всех уровнях. Постановление правительства РФ, регулирующее повышение утильсбора, было опубликовано в пятницу, 7 июля. Как отмечает пресс-служба, за последний год это уже третья инициатива губернатора по поддержке российского автопрома, которая получила одобрение высшего руководства страны. Ранее была поддержана инициатива главы региона о льготном кредитовании при покупке машин отечественного производства. Сейчас правительство РФ прорабатывает вопрос замещения парка такси и каршеринга автомобилями российской сборки. Ранее с такой инициативой выступал Азаров, он же занимался ее проработкой вместе с Советом Федерации и АВТОВАЗом.

https://ria.ru/20230627/servis-1880666899.html

самарская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

самарская область, дмитрий азаров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто