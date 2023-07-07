Азаров: повышение утильсбора позволит защитить российский авторынок
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Самарской областиПовышение утилизационного сбора на ввозимые в РФ для перепродажи автомобили позволит защитить российский рынок автомобилестроения
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Самарской области
Повышение утилизационного сбора на ввозимые в РФ для перепродажи автомобили позволит защитить российский рынок автомобилестроения
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Повышение утилизационного сбора на ввозимые в РФ для перепродажи автомобили позволит защитить российский рынок автомобилестроения, привлечет дополнительные средства на развитие всей отрасли, считает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Ранее Минпромторг РФ сообщил, что утилизационный сбор на легковые и легкие коммерческие автомобили, грузовики, а также автобусы будет проиндексирован в РФ с 1 августа. Индексация утильсбора коснется юрлиц, ввозящих импортные новые и б/у авто, а также физлиц, ввозящих машины для перепродажи. Ставка для легковых автомобилей вырастет в 1,7-3,7 раза.
"Повышение утильсбора позволит защитить российский рынок автомобилестроения, привлечет дополнительные средства на развитие всей отрасли. Это важный шаг по поддержке АВТОВАЗа, а значит, и трудового коллектива завода, самого крупного в Самарской области, других отечественных автопроизводителей, производителей автокомпонентов. Это еще один шаг на пути к технологическому суверенитету нашей страны", - подчеркнул Азаров, слова которого приводит пресс-служба правительства Самарской области.
Инициатива о повышении утилизационного сбора разрабатывалась губернатором Самарской области совместно с АВТОВАЗом с начала этого года. Глава региона, в частности, в апреле представлял эту инициативу при подготовке заседания Президиума Госсовета по промышленности. В ходе Госсовета участники заседания поддержали предложение о целесообразности повышения утильсбора. Также Азаров докладывал об этой инициативе председателю Совета Федерации ФС РФ Валентине Матвиенко. В результате проведенной комплексной работы инициативу удалось защитить на всех уровнях. Постановление правительства РФ, регулирующее повышение утильсбора, было опубликовано в пятницу, 7 июля.
Как отмечает пресс-служба, за последний год это уже третья инициатива губернатора по поддержке российского автопрома, которая получила одобрение высшего руководства страны. Ранее была поддержана инициатива главы региона о льготном кредитовании при покупке машин отечественного производства. Сейчас правительство РФ прорабатывает вопрос замещения парка такси и каршеринга автомобилями российской сборки. Ранее с такой инициативой выступал Азаров, он же занимался ее проработкой вместе с Советом Федерации и АВТОВАЗом.