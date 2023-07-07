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СБУ задержала настоятеля храма канонической УПЦ в Киевской области - РИА Новости, 07.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:45 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/upts-1882770536.html
СБУ задержала настоятеля храма канонической УПЦ в Киевской области
СБУ задержала настоятеля храма канонической УПЦ в Киевской области - РИА Новости, 07.07.2023
СБУ задержала настоятеля храма канонической УПЦ в Киевской области
Служба безопасности Украины в телеграм-канале заявила о задержании настоятеля храма канонической Украинской православной церкви в городе Бородянка в Киевской... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T12:45
2023-07-07T12:45
специальная военная операция на украине
украина
украинская православная церковь
служба безопасности украины
ситуация вокруг упц
киевская область
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины в телеграм-канале заявила о задержании настоятеля храма канонической Украинской православной церкви в городе Бородянка в Киевской области по подозрению в помощи в эвакуации жителей региона в Белоруссию. "Служба безопасности расследует факты коллаборационной деятельности настоятеля храма УПЦ (МП) в поселке Бородянка Виктора Талька. Сейчас проверяются данные о его возможном содействии в принудительном вывозе в Беларусь почти 100 жителей Киевской области во время временной оккупации региона", - говорится в сообщении СБУ. По информации ведомства, заведено уголовное дело по статье "коллаборационная деятельность". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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украина, украинская православная церковь, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, киевская область, белоруссия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ, Киевская область, Белоруссия, В мире
СБУ задержала настоятеля храма канонической УПЦ в Киевской области

СБУ задержала настоятеля храма канонической УПЦ в городе Бородянка в Киевской области

© Фото : Служба безпеки УкраїниСотрудник Службы безопасности Украины
Сотрудник Службы безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© Фото : Служба безпеки України
Сотрудник Службы безопасности Украины . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины в телеграм-канале заявила о задержании настоятеля храма канонической Украинской православной церкви в городе Бородянка в Киевской области по подозрению в помощи в эвакуации жителей региона в Белоруссию.
"Служба безопасности расследует факты коллаборационной деятельности настоятеля храма УПЦ (МП) в поселке Бородянка Виктора Талька. Сейчас проверяются данные о его возможном содействии в принудительном вывозе в Беларусь почти 100 жителей Киевской области во время временной оккупации региона", - говорится в сообщении СБУ.
По информации ведомства, заведено уголовное дело по статье "коллаборационная деятельность". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаУкраинская православная церковьСлужба безопасности УкраиныСитуация вокруг УПЦКиевская областьБелоруссияВ мире
 
 
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