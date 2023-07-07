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СБУ задержала настоятеля храма канонической УПЦ в Киевской области

СБУ задержала настоятеля храма канонической УПЦ в Киевской области - РИА Новости, 07.07.2023

СБУ задержала настоятеля храма канонической УПЦ в Киевской области

Служба безопасности Украины в телеграм-канале заявила о задержании настоятеля храма канонической Украинской православной церкви в городе Бородянка в Киевской... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T12:45

2023-07-07T12:45

2023-07-07T12:45

специальная военная операция на украине

украина

украинская православная церковь

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ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины в телеграм-канале заявила о задержании настоятеля храма канонической Украинской православной церкви в городе Бородянка в Киевской области по подозрению в помощи в эвакуации жителей региона в Белоруссию. "Служба безопасности расследует факты коллаборационной деятельности настоятеля храма УПЦ (МП) в поселке Бородянка Виктора Талька. Сейчас проверяются данные о его возможном содействии в принудительном вывозе в Беларусь почти 100 жителей Киевской области во время временной оккупации региона", - говорится в сообщении СБУ. По информации ведомства, заведено уголовное дело по статье "коллаборационная деятельность". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230705/mashiny-1882284161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, украинская православная церковь, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, киевская область, белоруссия, в мире