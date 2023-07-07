https://ria.ru/20230707/ukraina-1882717384.html

В УПЦ заявили, что епископы чувствуют угрозу жизни

В УПЦ заявили, что епископы чувствуют угрозу жизни - РИА Новости, 07.07.2023

В УПЦ заявили, что епископы чувствуют угрозу жизни

Украинские епископы чувствуют угрозу жизни и здоровью со стороны сторонников раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ), рассказал в... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T09:06

2023-07-07T09:06

2023-07-07T09:06

религия

украина

россия

православная церковь украины (пцу)

московский патриархат

ситуация вокруг упц

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882511259_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e18f872eb16e5e160671afdd9a461ea3.jpg

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Украинские епископы чувствуют угрозу жизни и здоровью со стороны сторонников раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ), рассказал в интервью РИА Новости заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон). "Все мои друзья и знакомые, с которыми я созваниваюсь, чувствуют угрозу, так как у них отбирают храмы. А что может быть еще большей угрозой, когда к вам приходят и забирают то, что принадлежит Церкви Христовой? Причем забирают не для кого-то, а просто так. Туда никто не ходит, у них даже прихожан нет", - сказал он. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". На фоне гонений на УПЦ со стороны украинских властей и раскольников собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.

https://ria.ru/20230706/lavra-1882694014.html

https://ria.ru/20230706/lavra-1882579452.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, православная церковь украины (пцу), московский патриархат, ситуация вокруг упц, религия