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В УПЦ заявили, что епископы чувствуют угрозу жизни - РИА Новости, 07.07.2023
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Религия
 
09:06 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882717384.html
В УПЦ заявили, что епископы чувствуют угрозу жизни
В УПЦ заявили, что епископы чувствуют угрозу жизни - РИА Новости, 07.07.2023
В УПЦ заявили, что епископы чувствуют угрозу жизни
Украинские епископы чувствуют угрозу жизни и здоровью со стороны сторонников раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ), рассказал в... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T09:06
2023-07-07T09:06
религия
украина
россия
православная церковь украины (пцу)
московский патриархат
ситуация вокруг упц
религия
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Украинские епископы чувствуют угрозу жизни и здоровью со стороны сторонников раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ), рассказал в интервью РИА Новости заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон). "Все мои друзья и знакомые, с которыми я созваниваюсь, чувствуют угрозу, так как у них отбирают храмы. А что может быть еще большей угрозой, когда к вам приходят и забирают то, что принадлежит Церкви Христовой? Причем забирают не для кого-то, а просто так. Туда никто не ходит, у них даже прихожан нет", - сказал он. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". На фоне гонений на УПЦ со стороны украинских властей и раскольников собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.
https://ria.ru/20230706/lavra-1882694014.html
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украина, россия, православная церковь украины (пцу), московский патриархат, ситуация вокруг упц, религия
Религия, Украина, Россия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
В УПЦ заявили, что епископы чувствуют угрозу жизни

В УПЦ заявили, что епископы чувствуют угрозу жизни и здоровью со стороны раскольников

© Українська Православна ЦеркваКомиссия минкультуры Украины сегодня утром приехала в Киево-Печерскую лавру в сопровождении полиции
Комиссия минкультуры Украины сегодня утром приехала в Киево-Печерскую лавру в сопровождении полиции
© Українська Православна Церква
Комиссия минкультуры Украины сегодня утром приехала в Киево-Печерскую лавру в сопровождении полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Украинские епископы чувствуют угрозу жизни и здоровью со стороны сторонников раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ), рассказал в интервью РИА Новости заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон).
"Все мои друзья и знакомые, с которыми я созваниваюсь, чувствуют угрозу, так как у них отбирают храмы. А что может быть еще большей угрозой, когда к вам приходят и забирают то, что принадлежит Церкви Христовой? Причем забирают не для кого-то, а просто так. Туда никто не ходит, у них даже прихожан нет", - сказал он.
Верующие в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
На Украине потребовали освободить еще два корпуса Киево-Печерской лавры
6 июля, 23:24
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
На фоне гонений на УПЦ со стороны украинских властей и раскольников собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.
Комиссия минкультуры Украины сегодня утром приехала в Киево-Печерскую лавру в сопровождении полиции
УПЦ обратится в правоохранительные органы из-за ситуации в Лавре
6 июля, 14:08
 
РелигияУкраинаРоссияПравославная церковь Украины (ПЦУ)Московский ПатриархатСитуация вокруг УПЦРелигия
 
 
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