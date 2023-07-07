https://ria.ru/20230707/turisty-1882771798.html
Поиск пропавших при сплаве в Бурятии туристов затрудняет погода
Поиск пропавших при сплаве в Бурятии туристов затрудняет погода - РИА Новости, 07.07.2023
Поиск пропавших при сплаве в Бурятии туристов затрудняет погода
Двух туристов, пропавших при сплаве по реке в Бурятии, после их обнаружения эвакуировали вертолетом в поселок Новоснежная Иркутской области, поиск еще двух... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T12:50
2023-07-07T12:50
2023-07-07T12:59
туризм
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика бурятия
новости - туризм
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Двух туристов, пропавших при сплаве по реке в Бурятии, после их обнаружения эвакуировали вертолетом в поселок Новоснежная Иркутской области, поиск еще двух туристов продолжается, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Обнаруженных сегодня двух человек эвакуировали бортом Ми-8 в населенный пункт Новоснежная", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что туристы нашлись в месте слияния рек Селенгинка и Снежная. Их состояние удовлетворительное."Поиски оставшихся двух туристов - мужчины и женщины - продолжаются в сложном горном рельефе местности", - добавил собеседник агентства.Он отметил, что работу спасателей осложняют сложные погодные условия: густая облачность, сильный туман и дождь.Накануне региональный главк МЧС сообщал, что при сплаве по реке Снежная вблизи населенного пункта Выдрино Кабанского района перевернулись четыре катамарана с туристами. Спаслись три человека, пятерых искали. Позже на поиски был направлен Ми-8.
https://ria.ru/20230529/turizm-1874793024.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия, новости - туризм
Туризм, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Бурятия, Новости - Туризм
Поиск пропавших при сплаве в Бурятии туристов затрудняет погода
Поиск пропавших при сплаве в Бурятии туристов затрудняют густой туман и дождь
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Двух туристов, пропавших при сплаве по реке в Бурятии, после их обнаружения эвакуировали вертолетом в поселок Новоснежная Иркутской области, поиск еще двух туристов продолжается, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"Обнаруженных сегодня двух человек эвакуировали бортом Ми-8 в населенный пункт Новоснежная", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что туристы нашлись в месте слияния рек Селенгинка и Снежная. Их состояние удовлетворительное.
"Поиски оставшихся двух туристов - мужчины и женщины - продолжаются в сложном горном рельефе местности", - добавил собеседник агентства.
Он отметил, что работу спасателей осложняют сложные погодные условия: густая облачность, сильный туман и дождь.
Накануне региональный главк МЧС сообщал, что при сплаве по реке Снежная вблизи населенного пункта Выдрино Кабанского района перевернулись четыре катамарана с туристами. Спаслись три человека, пятерых искали. Позже на поиски был направлен Ми-8.
Туристы рассказали, что останавливает их от путешествий по северу России