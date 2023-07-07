https://ria.ru/20230707/tropiki-1882714137.html
Москва пережила тропическую ночь
Москва пережила тропическую ночь - РИА Новости, 07.07.2023
Москва пережила тропическую ночь
Москва пережила "тропическую" ночь, минимальная температура воздуха в большинстве районов столицы не опустилась ниже плюс 20 градусов, сообщил в своем... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T08:17
2023-07-07T08:17
2023-07-07T08:17
погода
москва
михаил леус
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Москва пережила "тропическую" ночь, минимальная температура воздуха в большинстве районов столицы не опустилась ниже плюс 20 градусов, сообщил в своем телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Москва пережила "тропическую" ночь. Минимальная температура воздуха в большинстве районов столицы не опустилась ниже плюс 20 градусов. На главной метеостанции столицы (ВДНХ) минимум составил плюс 21,8. В понедельник днем будет холоднее", - рассказал Леус. Он добавил, что тропические ночи опаснее для здоровья, чем жара в дневное время, так как организм не успевает отдохнуть от дневной тепловой нагрузки.
https://ria.ru/20230706/teplo-1882601973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, михаил леус
Погода, Москва, Михаил Леус
Москва пережила тропическую ночь
Синоптик Леус: Москва пережила тропическую ночь, температура не опускалась ниже плюс 20