Рейтинг@Mail.ru
Священник рассказал о Рождестве Иоанна Предтечи - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
06:38 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/svyaschennik-1882710443.html
Священник рассказал о Рождестве Иоанна Предтечи
Священник рассказал о Рождестве Иоанна Предтечи - РИА Новости, 07.07.2023
Священник рассказал о Рождестве Иоанна Предтечи
Пример родителей Иоанна Крестителя - Захарии и Елисаветы, которые не могли зачать до старости, напоминает о том, что не надо отчаиваться и что дети – всегда от... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T06:38
2023-07-07T06:38
религия
иисус христос
русская православная церковь
религиозные праздники
иордан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876764193_0:0:2922:1644_1920x0_80_0_0_31c2f2701c08dfae6856926782b5afe2.jpg
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Пример родителей Иоанна Крестителя - Захарии и Елисаветы, которые не могли зачать до старости, напоминает о том, что не надо отчаиваться и что дети – всегда от Бога, рассказал РИА Новости глава учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов. В Русской православной церкви 7 июля встречают Рождество Иоанна Предтечи - Крестителя Господня. В праздник отец Максим Козлов посоветовал прийти на богослужение тем, кто имеет такую возможность в рабочий день, а остальным - помолиться дома, перечитав Евангелие, где говорится об Иоанне Крестителе. "Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идёт сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем", - сказано в Евангелии от Луки. Иоанн проповедовал о грядущем появлении Спасителя, для подготовки к которому призывал покаяться. После исповедования грехов он троекратно погружал людей в воду реки Иордан. Там же Иоанн крестил Иисуса Христа, когда тот повелел ему. Иоанн Предтеча родился в семье священника Иерусалимского храма Захарии и его супруги праведной Елисаветы. Чета оставалась бездетной до старости, но молила Бога о ребенке, и однажды он у них родился. "Мы видим силу веры и упование людей на Бога. Захария и Елисавета долго были бездетны. В те времена это было предметом поношения окружающих. Но они не отчаивались, не стали роптать и унывать, сохранили упование на Бога - и в преклонных годах им был послан ребенок, который потом стал предтечей – крестителем Господа Иисуса Христа", - сказал Козлов. Говоря о том, почему Господь дал этой паре ребенка лишь в старости, священник напомнил о толковании святых отцов, где объясняется, что "это испытание веры Захарии и Елисаветы, с одной стороны, соответствовало глубине их души и жизни, а с другой – помогло им вырасти в полную меру упования на Бога". "Если молодые люди попросят через пару лет бесплодного супружества о ребенке, он родится – это событие будет восприниматься как естественное, что радостно, но не выходит за рамки обыденной жизни. В то время как длительное ожидание Иоанна соединило его родителей в уповании на то, что ребенок, если будет, то не от них, а от Бога. То есть это вера не в себя и в естественное течение событий, а личное вхождение Бога в их жизнь. Ребенок - это всегда от Бога, это всегда хорошо", - заключил протоиерей.
https://ria.ru/20230519/molitva-1872793562.html
https://ria.ru/20230414/sluzhba-1865477955.html
https://ria.ru/20230605/raskol-1876146023.html
иордан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876764193_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4181c539c72dc84632ce0bfb9d2ea45f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иисус христос, русская православная церковь, религиозные праздники, иордан
Религия, Иисус Христос, Русская православная церковь, Религиозные праздники, Иордан
Священник рассказал о Рождестве Иоанна Предтечи

Священник Козлов: Рождество Иоанна Предтечи напоминает бездетным парам об уповании на Бога

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРаспятие в храме
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Распятие в храме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Пример родителей Иоанна Крестителя - Захарии и Елисаветы, которые не могли зачать до старости, напоминает о том, что не надо отчаиваться и что дети – всегда от Бога, рассказал РИА Новости глава учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.
В Русской православной церкви 7 июля встречают Рождество Иоанна Предтечи - Крестителя Господня. В праздник отец Максим Козлов посоветовал прийти на богослужение тем, кто имеет такую возможность в рабочий день, а остальным - помолиться дома, перечитав Евангелие, где говорится об Иоанне Крестителе.
Молитвенник в руках у верующей - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Священник рассказал, как отличить в интернете молитву от заклинания
19 мая, 03:19
"Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идёт сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем", - сказано в Евангелии от Луки.
Иоанн проповедовал о грядущем появлении Спасителя, для подготовки к которому призывал покаяться. После исповедования грехов он троекратно погружал людей в воду реки Иордан. Там же Иоанн крестил Иисуса Христа, когда тот повелел ему.
Иоанн Предтеча родился в семье священника Иерусалимского храма Захарии и его супруги праведной Елисаветы. Чета оставалась бездетной до старости, но молила Бога о ребенке, и однажды он у них родился.
"Мы видим силу веры и упование людей на Бога. Захария и Елисавета долго были бездетны. В те времена это было предметом поношения окружающих. Но они не отчаивались, не стали роптать и унывать, сохранили упование на Бога - и в преклонных годах им был послан ребенок, который потом стал предтечей – крестителем Господа Иисуса Христа", - сказал Козлов.
Распятие в руках священнослужителя - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Военные священники буду проводить пасхальную службу в воинских частях
14 апреля, 22:55
Говоря о том, почему Господь дал этой паре ребенка лишь в старости, священник напомнил о толковании святых отцов, где объясняется, что "это испытание веры Захарии и Елисаветы, с одной стороны, соответствовало глубине их души и жизни, а с другой – помогло им вырасти в полную меру упования на Бога".
"Если молодые люди попросят через пару лет бесплодного супружества о ребенке, он родится – это событие будет восприниматься как естественное, что радостно, но не выходит за рамки обыденной жизни. В то время как длительное ожидание Иоанна соединило его родителей в уповании на то, что ребенок, если будет, то не от них, а от Бога. То есть это вера не в себя и в естественное течение событий, а личное вхождение Бога в их жизнь. Ребенок - это всегда от Бога, это всегда хорошо", - заключил протоиерей.
Верующие в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Раскол на Украине произошел еще в 90-х годах, считает священник РПЦ
5 июня, 06:08
 
РелигияИисус ХристосРусская православная церковьРелигиозные праздникиИордан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала