https://ria.ru/20230707/spisok-1882840639.html

Зеленский передал властям Болгарии список необходимого оружия для Украины

Зеленский передал властям Болгарии список необходимого оружия для Украины - РИА Новости, 07.07.2023

Зеленский передал властям Болгарии список необходимого оружия для Украины

Владимир Зеленский в ходе визита в Болгарию передал властям балканской страны список оружия, которое необходимо для Украины, сообщает издание Novinite со... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T16:41

2023-07-07T16:41

2023-07-07T16:42

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украина

владимир зеленский

нато

болгария

николай денков

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе визита в Болгарию передал властям балканской страны список оружия, которое необходимо для Украины, сообщает издание Novinite со ссылкой на болгарского министра обороны Тодора Тагарева. Когда министра спросили, попросил ли Зеленский передать Киеву системы ПВО, тяжелую бронетехнику и береговые ракетные комплексы, Тагарев ответил, что Киев просил "обо всем, кроме самолетов". По словам Тагарева, власти сейчас пытаются понять, каким образом они могут удовлетворить просьбу украинской стороны. При этом премьер-министр Николай Денков отметил, что Болгария не передаст Украине ничего, что может нести угрозу Софии. Ранее Зеленский заявил, что президент Болгарии Румен Радев отказал Украине в предоставлении вооружения в качестве помощи. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

https://ria.ru/20230706/zelenskiy-1882615083.html

украина

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в мире, украина, владимир зеленский, нато, болгария, николай денков