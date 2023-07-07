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Зеленский передал властям Болгарии список необходимого оружия для Украины - РИА Новости, 07.07.2023
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16:41 07.07.2023 (обновлено: 16:42 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/spisok-1882840639.html
Зеленский передал властям Болгарии список необходимого оружия для Украины
Зеленский передал властям Болгарии список необходимого оружия для Украины - РИА Новости, 07.07.2023
Зеленский передал властям Болгарии список необходимого оружия для Украины
Владимир Зеленский в ходе визита в Болгарию передал властям балканской страны список оружия, которое необходимо для Украины, сообщает издание Novinite со... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T16:41
2023-07-07T16:42
в мире
украина
владимир зеленский
нато
болгария
николай денков
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе визита в Болгарию передал властям балканской страны список оружия, которое необходимо для Украины, сообщает издание Novinite со ссылкой на болгарского министра обороны Тодора Тагарева. Когда министра спросили, попросил ли Зеленский передать Киеву системы ПВО, тяжелую бронетехнику и береговые ракетные комплексы, Тагарев ответил, что Киев просил "обо всем, кроме самолетов". По словам Тагарева, власти сейчас пытаются понять, каким образом они могут удовлетворить просьбу украинской стороны. При этом премьер-министр Николай Денков отметил, что Болгария не передаст Украине ничего, что может нести угрозу Софии. Ранее Зеленский заявил, что президент Болгарии Румен Радев отказал Украине в предоставлении вооружения в качестве помощи. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, болгария, николай денков
В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Болгария, Николай Денков
Зеленский передал властям Болгарии список необходимого оружия для Украины

Novinite: Зеленский передал властям Болгарии список необходимого оружия для Украины

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе визита в Болгарию передал властям балканской страны список оружия, которое необходимо для Украины, сообщает издание Novinite со ссылкой на болгарского министра обороны Тодора Тагарева.
Когда министра спросили, попросил ли Зеленский передать Киеву системы ПВО, тяжелую бронетехнику и береговые ракетные комплексы, Тагарев ответил, что Киев просил "обо всем, кроме самолетов". По словам Тагарева, власти сейчас пытаются понять, каким образом они могут удовлетворить просьбу украинской стороны.
При этом премьер-министр Николай Денков отметил, что Болгария не передаст Украине ничего, что может нести угрозу Софии. Ранее Зеленский заявил, что президент Болгарии Румен Радев отказал Украине в предоставлении вооружения в качестве помощи.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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