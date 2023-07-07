Власти Торецка потребовали от швейцарского журналиста удалить его снимки
В подконтрольном Киеву Торецке потребовали от швейцарского журналиста удалить фото города
© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Власти Торецка, расположенного в подконтрольной Киеву части ДНР, потребовали от швейцарского журналиста удалить сделанные в городе фотографии, а сами жители крайне негативно относятся к представителям зарубежных СМИ, сообщает швейцарское издание Blick.
"В Торецке журналистов считают зеваками-наблюдателями. Кадры телерепортажей <...> приводят жителей в бешенство", - говорится в статье.
Местные власти и жители требуют от журналистов не снимать объекты в городе. А в случае уже произведенной фотосъемки просят удалить кадры.
"Это война, а не шоу… Это ты принес нам эту беду", - цитирует издание слова местного заместителя мэра, добавляя, что чиновник потребовал удалить материал.
В статье отмечается, что западные корреспонденты в Торецке вызывают враждебность, по мнению местных жителей, снимками журналистов могут воспользоваться силы РФ для корректировки обстрелов.
Ранее власти Украины запретили ряду иностранных журналистов исполнять свои профессиональные обязанности в стране. Запрет коснулся также сотрудников западных СМИ. По данным итальянским СМИ, репортерам Андреа Шерезини, Альфредо Боско и Сальваторе Гардзилло, которые занимаются освещением украинского кризиса с 2014 года, было отказано военными властями Украины в продлении аккредитации. Украинское издание "Детектор медиа" также сообщало, что власти аннулировали разрешения на работу не менее шести журналистам, в том числе CNN и Sky News, из-за репортажей из Херсона. А журналист американского телеканала NBC News Кир Симмонс попал в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" после посещения российского Крыма, где он пообщался с местными жителями.