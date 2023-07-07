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Власти Торецка потребовали от швейцарского журналиста удалить его снимки - РИА Новости, 07.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:07 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/snimki-1882810453.html
Власти Торецка потребовали от швейцарского журналиста удалить его снимки
Власти Торецка потребовали от швейцарского журналиста удалить его снимки - РИА Новости, 07.07.2023
Власти Торецка потребовали от швейцарского журналиста удалить его снимки
Власти Торецка, расположенного в подконтрольной Киеву части ДНР, потребовали от швейцарского журналиста удалить сделанные в городе фотографии, а сами жители... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T15:07
2023-07-07T15:07
специальная военная операция на украине
торецк
донецкая народная республика
швейцария
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ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Власти Торецка, расположенного в подконтрольной Киеву части ДНР, потребовали от швейцарского журналиста удалить сделанные в городе фотографии, а сами жители крайне негативно относятся к представителям зарубежных СМИ, сообщает швейцарское издание Blick. "В Торецке журналистов считают зеваками-наблюдателями. Кадры телерепортажей &lt;...&gt; приводят жителей в бешенство", - говорится в статье. Местные власти и жители требуют от журналистов не снимать объекты в городе. А в случае уже произведенной фотосъемки просят удалить кадры. "Это война, а не шоу… Это ты принес нам эту беду", - цитирует издание слова местного заместителя мэра, добавляя, что чиновник потребовал удалить материал. В статье отмечается, что западные корреспонденты в Торецке вызывают враждебность, по мнению местных жителей, снимками журналистов могут воспользоваться силы РФ для корректировки обстрелов. Ранее власти Украины запретили ряду иностранных журналистов исполнять свои профессиональные обязанности в стране. Запрет коснулся также сотрудников западных СМИ. По данным итальянским СМИ, репортерам Андреа Шерезини, Альфредо Боско и Сальваторе Гардзилло, которые занимаются освещением украинского кризиса с 2014 года, было отказано военными властями Украины в продлении аккредитации. Украинское издание "Детектор медиа" также сообщало, что власти аннулировали разрешения на работу не менее шести журналистам, в том числе CNN и Sky News, из-за репортажей из Херсона. А журналист американского телеканала NBC News Кир Симмонс попал в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" после посещения российского Крыма, где он пообщался с местными жителями.
https://ria.ru/20230707/sistema-1882805253.html
https://ria.ru/20230703/shveytsariya-1881919000.html
торецк
донецкая народная республика
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торецк, донецкая народная республика, швейцария
Специальная военная операция на Украине, Торецк, Донецкая Народная Республика, Швейцария
Власти Торецка потребовали от швейцарского журналиста удалить его снимки

В подконтрольном Киеву Торецке потребовали от швейцарского журналиста удалить фото города

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Власти Торецка, расположенного в подконтрольной Киеву части ДНР, потребовали от швейцарского журналиста удалить сделанные в городе фотографии, а сами жители крайне негативно относятся к представителям зарубежных СМИ, сообщает швейцарское издание Blick.
"В Торецке журналистов считают зеваками-наблюдателями. Кадры телерепортажей <...> приводят жителей в бешенство", - говорится в статье.
Местные власти и жители требуют от журналистов не снимать объекты в городе. А в случае уже произведенной фотосъемки просят удалить кадры.
"Это война, а не шоу… Это ты принес нам эту беду", - цитирует издание слова местного заместителя мэра, добавляя, что чиновник потребовал удалить материал.
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В статье отмечается, что западные корреспонденты в Торецке вызывают враждебность, по мнению местных жителей, снимками журналистов могут воспользоваться силы РФ для корректировки обстрелов.
Ранее власти Украины запретили ряду иностранных журналистов исполнять свои профессиональные обязанности в стране. Запрет коснулся также сотрудников западных СМИ. По данным итальянским СМИ, репортерам Андреа Шерезини, Альфредо Боско и Сальваторе Гардзилло, которые занимаются освещением украинского кризиса с 2014 года, было отказано военными властями Украины в продлении аккредитации. Украинское издание "Детектор медиа" также сообщало, что власти аннулировали разрешения на работу не менее шести журналистам, в том числе CNN и Sky News, из-за репортажей из Херсона. А журналист американского телеканала NBC News Кир Симмонс попал в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" после посещения российского Крыма, где он пообщался с местными жителями.
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Специальная военная операция на УкраинеТорецкДонецкая Народная РеспубликаШвейцария
 
 
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