https://ria.ru/20230707/snimki-1882810453.html

Власти Торецка потребовали от швейцарского журналиста удалить его снимки

Власти Торецка потребовали от швейцарского журналиста удалить его снимки - РИА Новости, 07.07.2023

Власти Торецка потребовали от швейцарского журналиста удалить его снимки

Власти Торецка, расположенного в подконтрольной Киеву части ДНР, потребовали от швейцарского журналиста удалить сделанные в городе фотографии, а сами жители... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T15:07

2023-07-07T15:07

2023-07-07T15:07

специальная военная операция на украине

торецк

донецкая народная республика

швейцария

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ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Власти Торецка, расположенного в подконтрольной Киеву части ДНР, потребовали от швейцарского журналиста удалить сделанные в городе фотографии, а сами жители крайне негативно относятся к представителям зарубежных СМИ, сообщает швейцарское издание Blick. "В Торецке журналистов считают зеваками-наблюдателями. Кадры телерепортажей <...> приводят жителей в бешенство", - говорится в статье. Местные власти и жители требуют от журналистов не снимать объекты в городе. А в случае уже произведенной фотосъемки просят удалить кадры. "Это война, а не шоу… Это ты принес нам эту беду", - цитирует издание слова местного заместителя мэра, добавляя, что чиновник потребовал удалить материал. В статье отмечается, что западные корреспонденты в Торецке вызывают враждебность, по мнению местных жителей, снимками журналистов могут воспользоваться силы РФ для корректировки обстрелов. Ранее власти Украины запретили ряду иностранных журналистов исполнять свои профессиональные обязанности в стране. Запрет коснулся также сотрудников западных СМИ. По данным итальянским СМИ, репортерам Андреа Шерезини, Альфредо Боско и Сальваторе Гардзилло, которые занимаются освещением украинского кризиса с 2014 года, было отказано военными властями Украины в продлении аккредитации. Украинское издание "Детектор медиа" также сообщало, что власти аннулировали разрешения на работу не менее шести журналистам, в том числе CNN и Sky News, из-за репортажей из Херсона. А журналист американского телеканала NBC News Кир Симмонс попал в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" после посещения российского Крыма, где он пообщался с местными жителями.

https://ria.ru/20230707/sistema-1882805253.html

https://ria.ru/20230703/shveytsariya-1881919000.html

торецк

донецкая народная республика

швейцария

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

торецк, донецкая народная республика, швейцария