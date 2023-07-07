https://ria.ru/20230707/shveytsariya-1882783653.html

Швейцарская партия обвинила правительство в сокрытии данных о проекте НАТО

Швейцарская партия обвинила правительство в сокрытии данных о проекте НАТО - РИА Новости, 07.07.2023

Швейцарская партия обвинила правительство в сокрытии данных о проекте НАТО

Правительство Швейцарии скрыло от парламента и общественности, что оно присоединяется к проекту ПВО НАТО European Sky Shields (ESSI), парламент должен взять... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T13:28

2023-07-07T13:28

2023-07-07T13:28

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ЖЕНЕВА, 7 июл – РИА Новости. Правительство Швейцарии скрыло от парламента и общественности, что оно присоединяется к проекту ПВО НАТО European Sky Shields (ESSI), парламент должен взять этот вопрос в свои руки, говорится в опубликованном заявлении на сайте крупнейшей партии швейцарского парламента "Демократический союз центра" (UDC). В четверг в заявлении министерства обороны Швейцарии говорилось, что Швейцария хочет присоединиться к европейской системе противовоздушной обороны European Sky Shields (ESSI) и подпишет декларацию о намерениях в этом направлении в пятницу, 7 июля в Берне. Министр обороны Швейцарии Виола Амхерд сообщила, что она и ее австрийская коллега Клаудиа Таннер в пятницу в Берне подписали документ о намерении стран присоединиться к европейской системе противовоздушной обороны European Sky Shields (ESSI). "Первый тревожный момент: если мы узнали об этом, кстати, всего за несколько дней, то только благодаря… австрийским СМИ. Почему же тогда этот проект рассматривался как государственная тайна, в то время как иностранные СМИ открыто говорили об этом? Так могло ли быть что-то невероятное, что миссис Амхерд (глава минобороны Швейцарии – ред.) хотела скрыть от нас?", - сказано в документе. По мнению UDC, проект был представлен как немецкий, хотя он разрабатывался в рамках НАТО, присоединение к нему – это может быть "дополнительный этап скрытого процесса безудержного вступления в НАТО" и "отказа от суверенитета" в защите воздушного пространства Швейцарии. "Г-жа Амхерд, глава DDPS (минобороны Швейцарии – ред.), должна прозрачным и исчерпывающим образом проинформировать общественность и, прежде всего, федеральный парламент об этом проекте и его истинной стратегии, Федеральный совет должен без промедления сообщить, одобряет ли он эту стратегию и, в случае необходимости, заблокировать подписание любого письма о намерениях до того, как парламент получит возможность принять решение по "European Sky Shields", и в любом случае, федеральный парламент должен взять в свои руки этот очень важный вопрос для нашей безопасности и для надежности всей нашей политики в области безопасности", - заключается в заявлении. В отчете МИД Швейцарии о внешней политике за 2022 год говорилось, что Швейцария намерена укреплять сотрудничество с НАТО в области политики безопасности. Швейцарские военные примут участие в десяти учениях за пределами своей территории в 2023 году, все с участием стран НАТО. Также говорилось, что Швейцария пересмотрит свои отношения с Россией в 2023 году в следующей внешнеполитической стратегии. В мае постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт швейцарского оружия Украине невозможен без изменения законодательства. Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230703/shveytsariya-1881919000.html

https://ria.ru/20230614/tanki-1878082772.html

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Дарья Буймова

в мире, швейцария, украина, россия, геннадий гатилов, сергей лавров, нато, оон