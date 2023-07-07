https://ria.ru/20230707/shvetsiya-1882729995.html

СМИ: узел вокруг членства Швеции может быть развязан на саммите НАТО

СМИ: узел вокруг членства Швеции может быть развязан на саммите НАТО - РИА Новости, 07.07.2023

СМИ: узел вокруг членства Швеции может быть развязан на саммите НАТО

Узел вокруг членства Швеции в НАТО может быть развязан на саммите в Вильнюсе, большое значение может иметь встреча президентов Турции и США Реджепа Тайипа... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T10:33

2023-07-07T10:33

2023-07-07T10:33

в мире

швеция

турция

вильнюс

реджеп тайип эрдоган

йенс столтенберг

джо байден

нато

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АНКАРА, 7 июл – РИА Новости. Узел вокруг членства Швеции в НАТО может быть развязан на саммите в Вильнюсе, большое значение может иметь встреча президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена, пишет в пятницу газета Milliyet. Саммит НАТО в Вильнюсе планируется 11-12 июля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщал, что проведет встречу на высшем уровне между Турцией и Швецией по шведскому членству в альянсе в понедельник, 10 июля. "Узел вокруг членства Швеции в НАТО может быть развязан на саммите в Вильнюсе. Решающее значение будут иметь выполнение обязательств, взятых перед Анкарой, и политическая воля премьер-министра Швеции решить проблемы Турции. Действительно, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступивший с заявлением для прессы после заседания постоянного совместного механизма, сообщил, что он встретит президента Эрдогана и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона в Вильнюсе перед саммитом", - отмечает издание. Турецкая газета приводит заявления Столтенберга, согласно которым "пришло время для вступления Швеции в НАТО2 и "позитивные решения могут быть приняты на следующей неделе". "Аналогичным образом, новая эра, которую президент США Джо Байден намерен начать в отношениях с Турцией, и встреча, которую он проведет с Эрдоганом в этих рамках, также имеют большое значение", - говорится в заметке. Ранее Столтенберг заявил, что Швеция полностью выполнила свои обязательства перед Турцией, которая блокирует ее вступление в НАТО. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.

https://ria.ru/20230707/nato-1882696947.html

швеция

турция

вильнюс

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, швеция, турция, вильнюс, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, джо байден, нато