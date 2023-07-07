Рейтинг@Mail.ru
СМИ: узел вокруг членства Швеции может быть развязан на саммите НАТО - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/shvetsiya-1882729995.html
СМИ: узел вокруг членства Швеции может быть развязан на саммите НАТО
СМИ: узел вокруг членства Швеции может быть развязан на саммите НАТО - РИА Новости, 07.07.2023
СМИ: узел вокруг членства Швеции может быть развязан на саммите НАТО
Узел вокруг членства Швеции в НАТО может быть развязан на саммите в Вильнюсе, большое значение может иметь встреча президентов Турции и США Реджепа Тайипа... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T10:33
2023-07-07T10:33
в мире
швеция
турция
вильнюс
реджеп тайип эрдоган
йенс столтенберг
джо байден
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152075/35/1520753576_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_9b14a30c8401804b9426a6f6512f29a3.jpg
АНКАРА, 7 июл – РИА Новости. Узел вокруг членства Швеции в НАТО может быть развязан на саммите в Вильнюсе, большое значение может иметь встреча президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена, пишет в пятницу газета Milliyet. Саммит НАТО в Вильнюсе планируется 11-12 июля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщал, что проведет встречу на высшем уровне между Турцией и Швецией по шведскому членству в альянсе в понедельник, 10 июля. "Узел вокруг членства Швеции в НАТО может быть развязан на саммите в Вильнюсе. Решающее значение будут иметь выполнение обязательств, взятых перед Анкарой, и политическая воля премьер-министра Швеции решить проблемы Турции. Действительно, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступивший с заявлением для прессы после заседания постоянного совместного механизма, сообщил, что он встретит президента Эрдогана и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона в Вильнюсе перед саммитом", - отмечает издание. Турецкая газета приводит заявления Столтенберга, согласно которым "пришло время для вступления Швеции в НАТО2 и "позитивные решения могут быть приняты на следующей неделе". "Аналогичным образом, новая эра, которую президент США Джо Байден намерен начать в отношениях с Турцией, и встреча, которую он проведет с Эрдоганом в этих рамках, также имеют большое значение", - говорится в заметке. Ранее Столтенберг заявил, что Швеция полностью выполнила свои обязательства перед Турцией, которая блокирует ее вступление в НАТО. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
https://ria.ru/20230707/nato-1882696947.html
швеция
турция
вильнюс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152075/35/1520753576_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_3c05dbf798c23c0403b09dae93b88e6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швеция, турция, вильнюс, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, джо байден, нато
В мире, Швеция, Турция, Вильнюс, Реджеп Тайип Эрдоган, Йенс Столтенберг, Джо Байден, НАТО
СМИ: узел вокруг членства Швеции может быть развязан на саммите НАТО

Milliyet: встреча глав Турции и США на саммите НАТО значима в вопросе о членстве Швеции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема НАТО
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Эмблема НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 7 июл – РИА Новости. Узел вокруг членства Швеции в НАТО может быть развязан на саммите в Вильнюсе, большое значение может иметь встреча президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена, пишет в пятницу газета Milliyet.
Саммит НАТО в Вильнюсе планируется 11-12 июля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщал, что проведет встречу на высшем уровне между Турцией и Швецией по шведскому членству в альянсе в понедельник, 10 июля.
«
"Узел вокруг членства Швеции в НАТО может быть развязан на саммите в Вильнюсе. Решающее значение будут иметь выполнение обязательств, взятых перед Анкарой, и политическая воля премьер-министра Швеции решить проблемы Турции. Действительно, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступивший с заявлением для прессы после заседания постоянного совместного механизма, сообщил, что он встретит президента Эрдогана и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона в Вильнюсе перед саммитом", - отмечает издание.
Турецкая газета приводит заявления Столтенберга, согласно которым "пришло время для вступления Швеции в НАТО2 и "позитивные решения могут быть приняты на следующей неделе". "Аналогичным образом, новая эра, которую президент США Джо Байден намерен начать в отношениях с Турцией, и встреча, которую он проведет с Эрдоганом в этих рамках, также имеют большое значение", - говорится в заметке.
Ранее Столтенберг заявил, что Швеция полностью выполнила свои обязательства перед Турцией, которая блокирует ее вступление в НАТО. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Зеленский обвинил Россию в том, что Украина может не получить место в НАТО
Вчера, 00:07
 
В миреШвецияТурцияВильнюсРеджеп Тайип ЭрдоганЙенс СтолтенбергДжо БайденНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала