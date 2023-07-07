СМИ: узел вокруг членства Швеции может быть развязан на саммите НАТО
Milliyet: встреча глав Турции и США на саммите НАТО значима в вопросе о членстве Швеции
Эмблема НАТО. Архивное фото
АНКАРА, 7 июл – РИА Новости. Узел вокруг членства Швеции в НАТО может быть развязан на саммите в Вильнюсе, большое значение может иметь встреча президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена, пишет в пятницу газета Milliyet.
Саммит НАТО в Вильнюсе планируется 11-12 июля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщал, что проведет встречу на высшем уровне между Турцией и Швецией по шведскому членству в альянсе в понедельник, 10 июля.
«
"Узел вокруг членства Швеции в НАТО может быть развязан на саммите в Вильнюсе. Решающее значение будут иметь выполнение обязательств, взятых перед Анкарой, и политическая воля премьер-министра Швеции решить проблемы Турции. Действительно, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступивший с заявлением для прессы после заседания постоянного совместного механизма, сообщил, что он встретит президента Эрдогана и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона в Вильнюсе перед саммитом", - отмечает издание.
Турецкая газета приводит заявления Столтенберга, согласно которым "пришло время для вступления Швеции в НАТО2 и "позитивные решения могут быть приняты на следующей неделе". "Аналогичным образом, новая эра, которую президент США Джо Байден намерен начать в отношениях с Турцией, и встреча, которую он проведет с Эрдоганом в этих рамках, также имеют большое значение", - говорится в заметке.
Ранее Столтенберг заявил, что Швеция полностью выполнила свои обязательства перед Турцией, которая блокирует ее вступление в НАТО. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.