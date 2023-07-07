https://ria.ru/20230707/selektsiotsentr-1882839176.html
Компания из Щелкова построит селекционный центр для подсолнечника в Адыгее
Компания из Щелкова построит селекционный центр для подсолнечника в Адыгее - РИА Новости, 07.07.2023
Компания из Щелкова построит селекционный центр для подсолнечника в Адыгее
Компания "Щелково Агрохим" планирует построить в Адыгее селекционный центр для подсолнечника, инвестиции в проект составят около 700 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T16:35
2023-07-07T16:35
2023-07-07T16:35
щелково
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Компания "Щелково Агрохим" планирует построить в Адыгее селекционный центр для подсолнечника, инвестиции в проект составят около 700 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково. "На Юге России мы планируем построить селекционный центр для подсолнечника. Мы приобрели земельные площади, у нас есть хозяйства, в которых мы можем это делать. В нашем ведении находится около 5,5 тысячи гектаров на Юге России. И мы будет инвестировать в создание селекционного центра по подсолнечнику. Сейчас делается план-проект застройки", — цитирует пресс-служба гендиректора "Щелково Агрохим" Салиса Каракотова. Как отмечается в сообщении, 65 гектаров отведено под первичную инфраструктуру для всего селекционного процесса. В 2023 году компания планирует закончить проектирование. Участки гибридизации подсолнечника планируют увеличить до 2030 года с 3,6 тысячи гектаров до 15 тысяч гектаров, а на размножение семян направят в текущем году 900 миллионов рублей. "Щелково Агрохим" — системообразующее предприятие нашей страны. Щелковская компания не только разрабатывает инновационные решения в области селекции, но и активно работает на международном рынке. Находимся в постоянном контакте с руководством компании и оказываем всестороннюю поддержку в развитии", — отметил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков. По данным пресс-службы округа, АО "Щелково Агрохим" занимается производством пестицидов и прочих агрохимических продуктов. Чистая прибыль компании за 2022 года составила семь миллиардов рублей.
https://ria.ru/20221118/auditoriya-1832536272.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
щелково
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Компания "Щелково Агрохим" планирует построить в Адыгее селекционный центр для подсолнечника, инвестиции в проект составят около 700 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково.
"На Юге России
мы планируем построить селекционный центр для подсолнечника. Мы приобрели земельные площади, у нас есть хозяйства, в которых мы можем это делать. В нашем ведении находится около 5,5 тысячи гектаров на Юге России. И мы будет инвестировать в создание селекционного центра по подсолнечнику. Сейчас делается план-проект застройки", — цитирует пресс-служба гендиректора "Щелково Агрохим" Салиса Каракотова.
Как отмечается в сообщении, 65 гектаров отведено под первичную инфраструктуру для всего селекционного процесса. В 2023 году компания планирует закончить проектирование. Участки гибридизации подсолнечника планируют увеличить до 2030 года с 3,6 тысячи гектаров до 15 тысяч гектаров, а на размножение семян направят в текущем году 900 миллионов рублей.
"Щелково Агрохим" — системообразующее предприятие нашей страны. Щелковская компания не только разрабатывает инновационные решения в области селекции, но и активно работает на международном рынке. Находимся в постоянном контакте с руководством компании и оказываем всестороннюю поддержку в развитии", — отметил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.
По данным пресс-службы округа, АО "Щелково Агрохим" занимается производством пестицидов и прочих агрохимических продуктов. Чистая прибыль компании за 2022 года составила семь миллиардов рублей.
АО "Щелково Агрохим" открыло аудиторию в Красноярском аграрном университете