https://ria.ru/20230707/selektsiotsentr-1882839176.html

Компания из Щелкова построит селекционный центр для подсолнечника в Адыгее

Компания из Щелкова построит селекционный центр для подсолнечника в Адыгее - РИА Новости, 07.07.2023

Компания из Щелкова построит селекционный центр для подсолнечника в Адыгее

Компания "Щелково Агрохим" планирует построить в Адыгее селекционный центр для подсолнечника, инвестиции в проект составят около 700 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T16:35

2023-07-07T16:35

2023-07-07T16:35

щелково

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Компания "Щелково Агрохим" планирует построить в Адыгее селекционный центр для подсолнечника, инвестиции в проект составят около 700 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково. "На Юге России мы планируем построить селекционный центр для подсолнечника. Мы приобрели земельные площади, у нас есть хозяйства, в которых мы можем это делать. В нашем ведении находится около 5,5 тысячи гектаров на Юге России. И мы будет инвестировать в создание селекционного центра по подсолнечнику. Сейчас делается план-проект застройки", — цитирует пресс-служба гендиректора "Щелково Агрохим" Салиса Каракотова. Как отмечается в сообщении, 65 гектаров отведено под первичную инфраструктуру для всего селекционного процесса. В 2023 году компания планирует закончить проектирование. Участки гибридизации подсолнечника планируют увеличить до 2030 года с 3,6 тысячи гектаров до 15 тысяч гектаров, а на размножение семян направят в текущем году 900 миллионов рублей. "Щелково Агрохим" — системообразующее предприятие нашей страны. Щелковская компания не только разрабатывает инновационные решения в области селекции, но и активно работает на международном рынке. Находимся в постоянном контакте с руководством компании и оказываем всестороннюю поддержку в развитии", — отметил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков. По данным пресс-службы округа, АО "Щелково Агрохим" занимается производством пестицидов и прочих агрохимических продуктов. Чистая прибыль компании за 2022 года составила семь миллиардов рублей.

https://ria.ru/20221118/auditoriya-1832536272.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

щелково